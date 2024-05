Seydou Sarr, la voce di “Io Capitano” sarà ai David di Donatello: “Garrone ha mostrato la realtà vissuta dai migranti”

Roma, 3 maggio 2024 – Nel corso di un incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Seydou Sarr, il giovane protagonista del film sui migranti “Io Capitano“, diretto da Matteo Garrone, ha espresso la sua gratitudine e speranza riguardo alla partecipazione alla prestigiosa edizione dei David di Donatello.

Migranti, “Io Capitano” candidato ai David di Donatello

“Sono onorato e felice di essere qui,” ha dichiarato Sarr. “Partecipare ai David di Donatello è un grande riconoscimento per il nostro lavoro. Speriamo di ricevere un premio per il film”, ha aggiunto poi. Sarr, che ha recentemente fatto ritorno in Italia dopo una serie di proiezioni del film nei villaggi del Senegal, ha sottolineato l’importanza di “Io Capitano” nel mostrare la realtà di ciò che accade nel deserto e in mare. Il film affronta tematiche profonde e attuali, portando alla luce le sfide e le speranze dei migranti che cercano di attraversare il Mediterraneo.

Matteo Garrone, regista del film, ha dedicato anni di ricerca e impegno per creare un’opera che sensibilizzasse il pubblico su queste questioni. E la dimostrazione la si ha in “Io Capitano”, un film che è stato accolto con grande interesse e apprezzamento. E’ stata poi la performance di Seydou Sarr a convincere ancora di più e a catturare l’attenzione di critici e spettatori. Il giovane attore ha concluso l’incontro al Quirinale con un messaggio di speranza: “Speriamo che il film possa essere visto ancora e ancora, perché è importante che il mondo conosca la verità e si impegni a trovare soluzioni umane per affrontare questa crisi.”

La sua presenza tra i candidati rappresenta non solo un riconoscimento del suo talento e della sua dedizione, ma anche un’opportunità per mettere in luce le storie di migrazione e di resilienza che troppo spesso rimangono nell’ombra. Con il sostegno e l’attenzione dei David di Donatello, Seydou Sarr e il film “Io Capitano” hanno la possibilità di far sentire la loro voce e di ispirare il cambiamento verso un mondo più compassionevole e solidale.

