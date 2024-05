A Pinerolo si celebrerà la prima edizione della Festa della Cittadinanza: perchè è importante

Roma, 17 maggio 2024 – Nella cornice di piazza d’Armi a Pinerolo, domenica 19 maggio, si terrà la prima edizione della Festa della Cittadinanza, un evento che segna un importante passo verso la promozione dell’integrazione e dell’appartenenza alla comunità italiana.

A Pinerolo una festa per la Cittadinanza

Questa manifestazione, che fa parte del più ampio contesto di «Mondo in Festa!», è il risultato di un percorso avviato nel 2023, quando il consiglio comunale di Pinerolo ha votato per l’ampliamento dell’art. 3 relativo ai Diritti della Comunità del proprio Statuto e ha istituito il Regolamento per il conferimento della Cittadinanza onoraria, della Cittadinanza benemerita e della Cittadinanza simbolica. Uno dei momenti centrali della Festa sarà la consegna della Cittadinanza simbolica ai minori residenti nel Comune di Pinerolo, nati o che vivono in Italia da almeno due anni. Questo riconoscimento, pur non avendo valore giuridico, rappresenta un segno tangibile di integrazione e di appartenenza alla comunità italiana. Saranno inoltre presenti punti informativi sulle cittadinanze, per offrire chiarimenti e supporto a chi desidera approfondire la tematica.

Durante l’evento, verrà anche presentata la campagna nazionale «Dalla parte giusta della Storia», volta a sensibilizzare sull’importanza dell’inclusione e della coesione sociale. Saranno inoltre celebrati i nuovi cittadini e le nuove cittadine che hanno ottenuto la cittadinanza italiana negli ultimi anni, testimoniando il valore della diversità e della multiculturalità nella nostra società. La Festa della Cittadinanza, a Pinerolo, quindi, si propone come un momento di festa e di riflessione. E’ un’occasione per celebrare la ricchezza della diversità e per rafforzare il legame tra tutti i membri della comunità, indipendentemente dalle loro origini e dal loro background culturale.

