Progetto M.A.R.I., giovani di Nuoro e migranti insieme per l’accoglienza e l’inclusione

Roma, 17 maggio 2023 – Nella città di Cabras si è tenuto oggi un incontro significativo tra studenti e studentesse dell’Istituto Alessandro Volta di Nuoro e i migranti del Centro di Accoglienza per Stranieri (CAS). Questo incontro, promosso nel contesto del progetto M.A.R.I. (Migrazione – Accoglienza – Rispetto – Inclusione), ha rappresentato un momento di riflessione e scambio sul valore dell’ospitalità e sull’importanza dell’integrazione.

Migranti e studenti insieme per parlare di accoglienza e rispetto

Il progetto M.A.R.I., vincitore del concorso Graziano Deiana proposto dalla Regione Sardegna, ha coinvolto attivamente gli studenti e le studentesse dell’Istituto Volta di Nuoro in una serie di attività volte a favorire la multiculturalità e l’inclusione dei giovani con background migratorio residenti nell’isola. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Migrantes di Nuoro e il patrocinio del Comune di Cabras, l’iniziativa ha preso vita, diventando un’opportunità per creare legami e promuovere la comprensione reciproca. L’incontro è stato preceduto dai saluti istituzionali del Sindaco Andrea Abis e del Prefetto Salvatore Angieri, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa nell’ambito dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti. Successivamente, Fabio Manca, docente dell’Istituto Volta di Nuoro, ha presentato il progetto insieme a due studentesse, illustrando le varie fasi e le attività svolte.

Uno dei momenti più toccanti dell’incontro sono state le testimonianze dirette dei migranti presenti, che hanno condiviso le loro storie di viaggio e le esperienze vissute nei loro Paesi d’origine. Nomi come Cisse Mohammed, Sultan Mohammed, Ali Abbaji Hamza, Jamal Khan, Imran Sharif e Shanawaz Shanawaz hanno rappresentato una piccola parte delle persone provenienti da Pakistan, Guinea, Camerun, Bangladesh e Kashmir, che hanno trovato rifugio in Sardegna.

Anche l’associazione Migrantes, promotrice del Sistema di Accoglienza Integrato in collaborazione con la prefettura di Nuoro, ha sottolineato l’importanza di iniziative come il progetto M.A.R.I. nel promuovere una società accogliente e solidale, dove ogni individuo possa trovare casa e realizzare i propri sogni. La giornata è proseguita con una pausa conviviale e una partita di cricket nel pomeriggio, presso il campo sportivo di Cabras. Evidenziando, ancora una volta, come lo sport possa diventare un veicolo di unione e integrazione tra culture diverse.

