Fondi (LT), sogno italiano realizzato per Kaur Simranpreet: gioia e orgoglio nella conquista della cittadinanza

Roma, 23 aprile 2024 – La giovane Kaur Simranpreet parla un italiano impeccabile e emana un profondo amore per la città che l’ha accolta, Fondi. E ora, finalmente, ha ottenuto la cittadinanza italiana in una giornata indimenticabile per lei. Nata in India nel 1999, da anni lavora presso un’azienda ortofrutticola del territorio, ed è parte di una famiglia perfettamente integrata nella comunità. La sua cerimonia di giuramento si è svolta ieri, e poco dopo ha chiesto di poter scattare una foto ufficiale con il sindaco Maschietto, indossando la fascia tricolore.

Cittadinanza italiana conferita a una giovane indiana nel comune di Fondi

La giovane Kaur Simranpreet è stata la 71esima persona quest’anno a prestare giuramento dinanzi all’ufficiale di stato civile, dopo una lunga procedura condotta dal Comune di Fondi e dalla prefettura di Latina. “Per me è un sogno che si realizza. Ma anche un grande orgoglio. Ho chiesto di incontrare il sindaco per ringraziarlo in rappresentanza della nazione e della città che mi hanno accolto”, ha dichiarato la neo-cittadina italiana.

Il sindaco ha accolto con calore la richiesta di Kaur Simranpreet, congratulandosi con lei e rivolgendo i suoi complimenti alla sua famiglia, che rappresenta un esempio eccellente di integrazione nella società.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia