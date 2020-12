Roma, 15 dicembre 2020 – Sono stati forniti poco fa i dati del bollettino sull’emergenza covid in Italia di oggi, 15 dicembre 2020. Sono 14.844 i nuovi casi registrati, lo 0,8% in più di ieri. Rispetto a 24 ore fa, però, sono cresciute anche le persone guarite: sono infatti 21.799, l’1,9% in più. Un dato importante che si segnala è il calo del tasso di positività: se ieri era parti all’11,6%, oggi è sceso fino al 9,1%. Questo significa che su 100 tamponi effettuati, poco più di 9 persone risultano essere positive.

Bollettino Covid oggi, 15 dicembre 2020

Dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese si sono infettate 1.870.576 persone. Secondo il bollettino sull’emergenza covid in Italia di oggi, 15 dicembre 2020, gli attualmente positivi, quindi i soggetti che hanno il virus in questo momento, sono 667.303, 7.806 in meno rispetto a ieri. Si segnalano poi 846 decessi, l’1,3% in più di un giorno fa, quando si erano fermati a 491. In totale, le vittime causate dal coronavirus da febbraio sono 65.857. Le persone guarite o dimesse, invece, sono 1.137.416: 21.799 solo oggi.

I tamponi effettuati sono stati 162.880, 59.296 in più rispetto a ieri quando ne sono stati realizzati 103.584. Inoltre, il tasso di positività è calato al 9,1%: ieri era dell’11,6%. Questa percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di test effettuati quotidianamente. Il bollettino di oggi, 15 dicembre, sull’emergenza covid in Italia, poi, segnala un incremento dei contagi rispetto a ieri, a fronte però di più tamponi realizzati. I dati del lunedì, infatti, sono sempre inferiori perchè fanno riferimento alla domenica, giornata nella quale vengono effettuati meno test.

Indice Rt pari a 0,89

Secondo i dati, poi, l’indice Rt è tornato leggermente a crescere, ma di poco. Oggi infatti è pari a 0,89, mentre nei giorni scorsi si era fermato a 0,82. L’andamento dell’epidemia, però, non è uniforme su tutto il territorio: alcune Regioni segnalano infatti dei miglioramenti significativi, mentre altre ancora registrano oltre i mille nuovi casi quotidiani. Ancora una volta è il Veneto a consegnare i dati più allarmanti: 165 decessi in 24 ore, un numero che supera il suo record della seconda ondata toccato con 148 vittime lo scorso 10 dicembre. Tuttavia, bisogna considerare anche che “il dato domma i decessi del fine settimana che non erano stati contagiati”, ha sottolineato il Presidente della Regione Luca Zaia.

Dopo il Veneto, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 15 dicembre, gli altri territori che più a rischio sono la Lombardia, che segnala nelle ultime 24 ore 114 morti, il Lazio (83), il Piemonte (77) e l’Emilia Romagna (74). Infine, i ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 27.342: 423 posti letto occupati in meno rispetto a ieri. I malati costretti in terapia intensiva, invece, sono 3.003: i posti letto occupati in rianimazione sono 92 in meno di ieri, ma sono entrate in terapia intensiva 199 nuovi pazienti.

>> Tutte le notizie di Stranieri In Italia