Vaccino Pfizer contro il Covid autorizzato il 23 dicembre in Europa

Roma, 15 dicembre 2020 – L’agenzia Ema sarebbe pronta ad accordare l’autorizzazione al vaccino anticovid sviluppato dalla Pfizer-BioNTech già il 23 dicembre.

Lo scrive la Bild on line citando fonti europee e del governo tedesco. Le vaccinazioni potrebbero iniziare in Germania subito dopo Natale, e viene presa in considerazione la data del 26.

Il ministro della Salute Roberto Speranza aveva appena ribadito l’auspicio che “L’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell’Unione Europea”.