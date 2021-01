Bollettino covid oggi, 15 gennaio: crolla il tasso di positività al 5,9%

Roma, 15 gennaio 2021 – Sono 2.352.423 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 15 gennaio 2021, i nuovi casi sono 16.146. Ieri, invece, erano 17.246. Da febbraio, inoltre, le vittime sono state 81.325, 477 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 18.979. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, però, sono 1.713.030. Gli attuali positivi, poi, sono in totale 558.068, 3.312 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 15 gennaio 2021

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 15 gennaio, sono stati effettuati 273.506 tamponi, 112.921 in più di ieri. Inoltre, il tasso di positività è sceso di nuovo: ora è del 5,9%, un giorno fa era dell’10,7%. Questo significa che ogni 100 tamponi, più di 5 risultano positivi. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati. “C’è un lieve ricrescita, ma l’impennata della curva è stata evitata”, ha spiegato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. “Un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale”, ha sottolineato inoltre.

Anche oggi la Lombardia è la Regione più colpita d’Italia. Secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 15 gennaio 2021, infatti, nelle ultime 24 ore ha registrato 2.587 nuovi casi. Seguono il Veneto con +2.076, il Lazio con +1.816, l’Emilia Romagna con +1.515 e la Campania con +1.294.

La pressione negli ospedali

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, 15 gennaio, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 22.841. Qui i posti letto occupati sono 269 in più di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 2.522 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 35 in meno di ieri. I nuovi ingressi in TI, invece, sono 156. “Rispetto all’occupazione dei posti letto ordinari e delle terapie intensive la curva si è un po’ fermata”, ha evidenziato Brusaferro. Il maggior numero di ingressi è in Veneto (+44), Lombardia (+38), Puglia (+22) e Sicilia (+22). Infine, secondo il Report vaccini anti Covid in continuo aggiornamento sul sito del governo, è stato superato il milione di vaccinazioni.

