La storia di Dorin D’Angelo Rossi, giovane di colore di origini rumene, abbandonato in Romania, diventato architetto in Italia

Roma, 15 gennaio 2021 – Dorin D’Angelo Rossi, un giovane di colore di origini rumene, è un architetto apprezzato a Como, in Italia, ma dietro al suo successo c’è una triste storia.

All’età di 31 anni può essere orgoglioso dei suoi studi universitari presso una prestigiosa università di Milano e di un lavoro che lo ha aiutato a raggiungere finanziariamente e professionalmente. Dorin D’Angelo Rossi è un architetto affermato a Como, in Italia, ma il suo viaggio qui è stato difficile, soprattutto da bambino.

Abbandonato quando aveva appena sei mesi, Dorin ha vissuto fino a un anno e mezzo in un orfanotrofio a Bucarest. Il destino gli ha sorriso quando una coppia italiana ha deciso di fare il grande passo e adottarlo.

È qui che iniziano i suoi primi vaghi ricordi. Un orfanotrofio pieno di bambini tristi, affamati e infreddoliti. E dolore. Tuttavia, tutto questo è diventato un ricordo dal momento in cui è stato preso e portato a Milano dai suoi genitori adottivi.

“Sono nato a Bucarest, ma a 6 mesi sono stato abbandonato da mia madre e sono arrivato in un orfanotrofio a Vidra. Mia madre era rumena e bianca, mio ​​padre era nero, ma non mi ha riconosciuto dopo il parto, quindi alla sua rubrica non è scritta la cittadinanza. Non ricordo molto di Vidra e della mia infanzia prima del mio arrivo in Italia, forse solo frammenti di ricordi. Ma ora so che è un posto rustico, almeno da quello che ho potuto vedere di recente utilizzando Street View di Google “, ha detto il giovane, citato da ziare.com.

Non sa molto del suo paese d’origine e le poche cose che sa gli sono state dette dai suoi genitori adottivi.

“Mia madre mi ha detto che quando sono venuti a portarmi in Italia, sono rimasti per diversi giorni in un albergo nel centro di Bucarest. Ma la povertà era così grande che il cameriere disse loro che non c’era più niente nella cucina del ristorante. In Romania in quegli anni era difficile trovare qualcosa da mettere in tavola, era una povertà lampante “, dice.

Arrivato in Italia, la sua vita ha preso una svolta felice. I suoi genitori adottivi gli hanno dato tutto l’affetto di cui aveva bisogno e presto è riuscito a lasciarsi alle spalle le briciole di tristi ricordi in Romania. E i suoi anni di scuola superiore sono stati grandiosi per lui. Frequenta il liceo classico a Como, e successivamente viene ammesso al Politecnico di Milano, diplomandosi a pieni voti.

Dorin ha perso quasi ogni legame con la Romania, il paese in cui è nato. E non avrebbe molte ragioni per tornare indietro nel tempo, soprattutto perché non sa nulla di sua madre naturale e non ha mai saputo nulla di suo padre. Ma dice che non li giudica, anche se non riesce a capirli. Dopo tanti anni, non ha nemmeno intenzione di fare uno sforzo del genere, che è inutile.

Il suo unico legame con la Romania è rappresentato da una giovane donna rumena. I due sono diventati buoni amici e, oltre al fatto che entrambi sono nati a Bucarest, hanno un’altra cosa in comune. Entrambi furono abbandonati nello stesso orfanotrofio e furono adottati più o meno nello stesso periodo da due famiglie italiane.

Nel tempo si sono ritrovati in Italia, a Como, e a volte parlano del paese in cui sono nati e si chiedono come sarebbe stato se non fossero stati abbandonati dalle loro famiglie e se avessero ricevuto un opportunità. “Parliamo della Romania e del nostro passato. Ci sono cose che in qualche modo ci legano e ci uniscono, la sofferenza iniziale, ma anche la possibilità che la vita ci ha offerto, però, quando siamo stati adottati e quindi abbiamo avuto la fortuna di crescere in famiglie che ci hanno amato e protetto. “, afferma.

