Bollettino covid oggi, 27 gennaio: sono 15.204 i nuovi casi e oltre 1,5 milioni i vaccinati

Roma, 27 gennaio 2021 – Sono 2.501.147 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 27 gennaio 2021, i nuovi casi sono 15.204. Ieri, invece, erano 10.593. Da febbraio, inoltre, le vittime sono state 86.889, 467 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 19.172. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, però, sono 1.936.289. Gli attuali positivi, poi, sono 477.969, 4.448 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 27 gennaio 2021

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 27 gennaio, sono stati effettuati 293.770 tamponi, 36.736 in più di ieri. Inoltre, il tasso di positività è salito di nuovo: ora è del 5,2%, un giorno fa era dell’4,1%. Questo significa che ogni 100 tamponi, più di 5 risultano positivi. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati. Dal 15 gennaio questa percentuale è calcolata contando anche i test rapidi, di conseguenza è più bassa rispetto a quella dei bollettini precedenti.

Dopo tre giorni con meno di mille casi, oggi il Veneto torna a essere la Regione più colpita con 2.385 contagiati. Il dato risente del nuovo sistema di calcolo, che da martedì sera ha incluso anche tutti i soggetti positivi al solo test rapido, senza necessità di conferma al molecolare. Secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 27 gennaio 2021, poi, seguono la Lombardia con +2.293, il Lazio con +1.338, la Puglia con +1.233 e la Campania con +1.178.

La pressione negli ospedali

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, 27 gennaio, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 21.161. Qui i posti letto occupati sono 194 in meno di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 2.352 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 20 in meno di ieri. I nuovi ingressi in TI, invece, sono 115. Infine, secondo il Report vaccini anti Covid in continuo aggiornamento sul sito del governo, sono oltre 1,5 milioni i cittadini vaccinati. Di questi, 241.858 italiani hanno ricevuto la seconda dose.

