Onu: servono 100 mln di dollari per i migranti nel mar Mediterraneo

Roma, 27 gennaio 2021 – Per rafforzare la protezione delle migliaia di migranti africani che solcano il Mediterraneo su barconi di fortuna per raggiungere l’Europa, l’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr) ha chiesto 100 milioni di dollari.

“La priorità assoluta – si legge in nota dell’Unhcr – è offrire alternative sicure e praticabili a questi viaggi pericolosi caratterizzati da abusi e morti”.

Solo nel 2020, ricorda l’agenzia dell’Onu, le vittime nel Mar Mediterraneo sono state 1.064.



L’appello dell’Unhcr per nuovi fondi deriva dal Piano d’azione strategico 2021 dell’organizzazione che mira ad aumentare l’accesso, l’identificazione e l’assistenza ai rifugiati durante le loro rotte ed anche a migliorare l’accesso all’istruzione e ai mezzi di sussistenza nei Paesi d’asilo.