Immigrazione, Johansson: “Tutti i migranti vanno registrati, altrimenti il sistema salta”

Roma, 5 dicembre 2022 – Per riuscire a gestire al meglio il tema dell’immigrazione ci vuole la collaborazione di tutti gli Stati membri. Proprio per questo motivo la Commissaria agli Affari interni Ylva Johansson ha dichiarato: “Tutti i migranti devono essere registrati. Tutti quelli che entrano nell’Unione europea devono essere registrati. Altrimenti il nostro sistema non funziona“.

“La rotta dei Balcani occidentali è al centro della nostra attenzione da un po’ di tempo. Alla riunione degli Affari interni del 13 ottobre, i ministri hanno concordato un approccio comune. Questo è stato ulteriormente elaborato nei processi di Praga e Berlino. A Tirana, all’inizio di novembre, con i partner dei Balcani occidentali, abbiamo fatto progressi sull’allineamento dei visti e sulla lotta al traffico di migranti. Ma le sfide rimangono. Con il presente piano d’azione ci basiamo sulla nostra buona cooperazione e forniamo un percorso per continuare a lavorare a stretto contatto“, ha inoltre sottolineato Johansson parlando di immigrazione.

“La risposta ai nostri problemi sulla migrazione è europea, il modo migliore per affrontarla è lavorare insieme”, ha aggiunto poi il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas presentando un piano in 20 azioni concrete per i Balcani occidentali. “Presto dovremo decidere con gli Stati membri come distribuire i migranti che entrano in Europa attraverso il principio della solidarietà, è una discussione che dovremo affrontare nelle prossime settimane e mesi”, ha dichiarato infine il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel nel corso della conferenza stampa col primo ministro sloveno Robert Golob.

