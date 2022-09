Migranti, crescono i minori non accompagnati: “Mai stati così tanti”

Roma, 13 settembre 2022 – Raramente sono stati registrati numeri così alti di arrivi di migranti minori non accompagnati. Solo a Torino, in via Monte Rosa, zona Barriera di Milano, sono venti i letti allestiti in una sala dell’oratorio. In giro per la città, però, i minori sono almeno 500. E per questo motivo servirebbero molti più posti.

Migranti, crescono i minori non accompagnati

“Al momento accogliamo 20 minori non accompagnati mandati dal comune di Torino. Qui hanno attività ricreative, pasti, insegniamo un po’ di italiano e hanno un posto per dormire”, ha spiegato un operatore. In questo momento le istituzioni non sono riuscite, neanche con l’aiuto di collaboratori come noi, a coprire completamente la risposta. Il fenomeno quest’anno è stato importante e non sembra calare, anzi. Sembra che gli arrivi continuino ad aumentare. C’è un’area geografica che si sta spostando ed è un’area geografica nel quale bisogna intervenire in un modo completamente diverso. Situazioni economiche e politiche che cambiano e che mettono in difficoltà portano le famiglie poi a invitare i minori ad allontanarsi per avere una risposta e un futuro migliore“, hanno sottolineato poi un’altra operatrice a RaiNews.

Per la Prefettura, infatti, si parla di almeno 500 migranti, minori non accompagnati, presenti a Torino. Troppi per essere assorbiti dal sistema di accoglienza ordinario. E proprio per questo motivo quest’estate il Comune è ricorso a soluzioni di emergenza, attivando 60 nuovi posti letto che sono stati immediatamente occupati. Tra questi anche il dormitorio dell’oratorio di via Monte Rosa e gli alloggi dell’impresa sociale Xenia, tra Corso Giulio Cesare, via Nizza e via Venaria. Nel frattempo, continua la ricerca da parte della Prefettura, che ha aperto un bando, per una nuova struttura da 50 posti letto. Xenia si era fatta avanti proponendo un’ex casa di riposo a Bibiana, nel Pinerolese, ma il Comune si è opposto.

