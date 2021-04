Bollettino covid oggi, 8 aprile: rimane attorno al 4% il tasso di positività

Roma, 8 aprile 2021 – Sono almeno 3.717.602 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 8 aprile 2021, i nuovi casi sono 17.221. Ieri, invece, erano 13.708. Da febbraio 2020, inoltre, le vittime sono state 112.861, 487 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 20.229. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, sono 3.060.411. Gli attuali positivi, infine, sono in tutto 544.330, 3.507 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 8 aprile 2021

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 8 aprile, sono stati effettuati 362.162, 22.223 in più di ieri. Inoltre, il tasso di positività ora è del 4,7%, leggermente superiore rispetto a ieri che era del 4%. Questo significa che ogni 100 tamponi, più di 4 risultano positivi. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati.

Rispetto a una settimana fa, la curva è in discesa. A sottolinearlo è il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe: nel periodo tra il 31 marzo e il 6 aprile i casi sono diminuiti dell’11%. C’è da fare però una precisazione: “Il calo è sovrastimato dal tracollo delle persone testate durante il periodo pasquale”, ha dichiarato il presidente Gimbe Nino Cartabellotta. A oggi, poi, sono state vaccinate oltre 11,8 milioni persone. Di questi, più di 3,6 milioni hanno già fatto il richiamo. A dimostrarlo sono i dati forniti dal Report vaccini anti covid in continuo aggiornamento sul sito del governo.

La situazione a livello regionale

Oggi la Regione più colpita risulta essere, ancora una volta, la Lombardia con un incremento di 2.537 casi. Come riporta il bollettino covid di oggi, 8 aprile, poi, le zone che hanno registrato più positivi sono la Puglia (+1.974), la Campania (+1.933), il Piemonte (+1.661), la Sicilia (+1.287), il Veneto (+1.241), il Lazio (+1.240), la Toscana (+1.153) e l’Emilia Romagna (+1.075) . Tutte le altre hanno un aumento a due o tre numeri. Per quanto riguarda le vittime, poi, il maggior numero lo segnala sempre la Lombardia: 130 decessi. Seguono poi Puglia (+51), Campania (+50), Lazio (+37), Friuli Venezia Giulia (+29), Piemonte (+28), Emilia Romagna (+25) e Veneto (+24). Nessuna regione riesce a segnalare zero lutti.

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, 8 aprile, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 28.851. Qui i posti letto occupati sono 465 in meno di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 3.663 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 20 in meno di ieri, e sono entrate 259 persone in TI.

