Bonus 150 euro: che cos’è, come ottenerlo e chi può richiederlo

Roma, 10 ottobre 2022 – Dovrebbe arrivare a novembre il bonus 150 euro destinato a dipendenti, pensionati, co.co.co., colf e badanti. Vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta e chi potrà beneficiarne.

Bonus 150 euro, di cosa si tratta e chi può ottenerlo

Teoricamente dovrebbero essere circa 22 milioni di italiani a poter beneficiare del bonus 150 euro. La platea si amplia poiché verrà abbassato il tetto del reddito necessario per ottenerlo da 35 mila a 20 mila euro. Resta tuttavia il problema dei lavoratori autonomi, che ancora rimangono in balia dei dubbi e dei posticipi. In ogni caso, pare che i dipendenti, sia pubblici che privati, con una retribuzione fino a 1.538 euro lo riceveranno direttamente in via automatica nella busta paga. Sarà semplicemente necessario presentare una dichiarazione nella quale si attesta di non essere percettori di eventuali prestazioni incompatibili. Il bonus verrà accreditato una volta sola, non è cedibile e non costituisce redditi ai fini fiscali e previdenziali.

L’incentivo è destinato anche ai pensionati, e anche in questo caso verrà corrisposto automaticamente dell’Inps. Per averlo bisogna essere residenti in Italia, titolari uno o più trattamenti pensionistici e con reddito personale IRPEF, al netto dei contributi, non superiore a 20 mila euro per il 2021. Per quanto riguarda i pensionati e i domestici, invece, non dovranno fare alcuna domanda, mentre per i dottorandi e gli assegnisti di ricerca sarà valido se non ricevono altri sussidi e non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Infine, riceveranno il bonus 150 euro anche le famiglie con il reddito di cittadinanza, purché all’interno del nucleo non ci siano beneficiari di ulteriori indennità.

