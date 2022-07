Bonus 200 euro, chi lo riceverà a ottobre 2022

Roma, 7 luglio 2022 – Con l’arrivo del mese di luglio è attesa anche l’erogazione del bonus 200 euro. Varato per contrastare il caro vita, è destinato a un’amplia platea di cittadini. Alcuni italiani, tuttavia, prima di vederlo sul proprio conto corrente dovranno aspettare almeno fino a ottobre 2022. Vediamo quali sono queste categorie.

Bonus 200 euro, chi lo otterrà a ottobre

Il bonus 200 euro, previsto dal DL Aiuti, è destinato ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici. Poi ancora ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione. Tutte queste categorie lo riceveranno direttamente dall’INPS o dai propri datori di lavoro in questo mese. Qualcun altro, invece, dovrà attendere ottobre 2022. Si tratta dei titolari di Naspi, Dis-coll, della platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex Indennità Covid 2021. Così come i lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda.

Come spiegato dall’INPS, l’autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Mef. Per quanto riguarda i dipendenti, invece, il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. In quel caso, infatti, sarà la stessa INPS a erogare il bonus 200 euro.

