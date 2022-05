Bonus 60 euro mezzi pubblici per studenti e lavoratori: tutte le novità

Roma, 18 maggio 2022 – All’interno del Decreto Aiuti è inserito anche il bonus da 60 euro da utilizzare per coprire i costi dei mezzi pubblici. Destinato a studenti e lavoratori, l’incentivo può essere utilizzato per “l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale”, si legge nel testo.

Bonus 60 euro mezzi pubblici, come funziona

Come si legge nel testo, il bonus 60 euro servirà a coprire “il 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento. E, comunque, non può superare l’importo di euro 60”. Per ottenerlo è necessario dimostrare un reddito complessivo, per l’anno 2021, non superiore ai 35mila euro. Inoltre, il testo spiega nel dettaglio che il buono è nominativo, e utilizzabile per l’acquisto di un unico abbonamento. Questo significa che non può essere ceduto. E “non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente”.

Al momento non è ancora stato spiegato quando e come lo si potrà ottenere. Non si sa quindi quali saranno le modalità di presentazione delle domande per il rilascio, come verrà emesso. O gli obblighi “di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati”. E’ noto, però, che verrà istituito un fondo da 1 milione di euro destinato “alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio”.

