Bonus affitti, al via le domande per ottenerlo: a chi spetta e come richiederlo

Roma, 8 luglio 2021 – Sono partite le domande per ottenere il bonus sulla riduzione degli affitti, ovvero il contributo destinato ai locatori che hanno deciso di ridurre il canone agli inquilini dal 25 dicembre 2020. Vediamo nel dettaglio chi può richiederlo e come funziona.

Bonus affitti, a chi spetta e come richiederlo

Per ottenere il bonus affitti bisogna presentare domanda entro il 6 settembre 2021. I richiedenti che hanno deciso di ridurre il canone agli inquilini di immobili residenziali entro il 31 dicembre 2021 riceveranno un contributo a fondo perduto. Il bonus viene riconosciuto a tutti i locatori di immobili a uso abitativo che tra il 25 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 hanno ridotto l’importo del contratto di locazione. Il contratto, inoltre, deve essere stato stipulato prima del 29 ottobre 2020, e deve avere come oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore.

Per richiedere il bonus affitti è necessario presentare domanda tramite via telematica all’Agenzia delle Entrate. Il conto corrente da indicare deve essere obbligatoriamente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo. Per identificarlo, poi, è necessario anche inserire il proprio codice fiscale. L’ammontare del contributo è pari al 50% dell’importo complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione dei canoni previsti per l’anno 2021 relative ai contratti di locazione. Al massimo, il bonus può essere pari a 1.200 euro per locatore, e arriverà dopo il 31 dicembre 2021.

