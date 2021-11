Bonus affitto giovani fino a 31 anni: i requisiti per ottenerlo

Roma, 29 ottobre 2021 – All’interno della Legge di Bilancio 2022 dovrebbe essere inserito un nuovo incentivo rivolto ai giovani: si tratta del bonus affitto. Valido per coloro che hanno un’età compresa tra i 20 e i 31 anni, permettere ai ragazzi di uscire più facilmente da casa dei genitori grazie a una detrazione del 20% delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione. Vediamo quindi tutti i dettagli e i requisiti richiesti.

Bonus affitto giovani, chi può ottenerlo e come

All’interno del pacchetto di misure pari a 30 miliardi che comporrà la Manovra, ci dovrebbe essere anche il bonus affitto per i giovani fino a 31 anni. Stando alle prime bozze in circolazione, “ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale. Sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. A loro spetta, per i primi quattro anni, una detrazione dall’imposta lorda pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 2.400 di detrazione”.

Ovviamente, per avere una conferma bisognerà attendere il testo ufficiale del DDL Bilancio, e poi la versione definitiva della Manovra 2022. Intanto, però, vediamo quali sarebbero i requisiti da rispettare:

avere un’età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti ;

; avere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro ;

; stipulare un contratto di locazione per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria abitazione principale, che deve essere diversa da quella dei genitori.

Se è possibile beneficiarne, quindi, grazie al bonus affitto destinato ai giovani si otterrà una detrazione del 20% delle spese del canone di locazione. Fino a un importo massimo di 2.400 euro. Secondo il testo attuale, l’incentivo viene riconosciuto per i primi quattro anni di stipula del contratto.

