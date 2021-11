Decreto flussi. Gli agricoltori: “Imprese in difficoltà a causa degli enormi ritardi nella pubblicazione”

in

Roma, 2 novembre 2021 – “La manodopera straniera rappresenta ormai stabilmente un terzo della forza lavoro complessiva in agricoltura. A fine 2020 i lavoratori nati all’estero e occupati nei campi in Italia sono 357.768, su circa 900.000 addetti totali, e concorrono al 29,3% dell’occupazione complessiva in termini di giornate lavorate”.

Questo il messaggio di Cia-Agricoltori Italiani, commentando il Dossier Statistico Immigrazione 2021, presentato dal Centro Studi e Ricerche Idos.

“Si tratta di numeri che confermano quanto la componente straniera sia diventata strategica, come ha dimostrato anche la pandemia, con il settore spesso in sofferenza proprio per la mancanza di manodopera stagionale, connessa agli effetti del Covid. Soprattutto nelle regioni del Nord Italia, dove si concentra oltre l’85% dei lavoratori con permesso di soggiorno stagionale, le difficoltà delle imprese agricole sono state evidenti – ha sottolineato Cia – anche a causa degli enormi ritardi nella pubblicazione del decreto flussi”.

“Anche la sanatoria prevista nel 2020, per come è stata strutturata nei tempi e nelle modalità, non ha portato grandi risultati, con solo il 14% delle istanze di regolarizzazione presentate riguardanti il settore primario”.