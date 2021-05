Bonus Isee basso: tutto quello che c’è da sapere

Roma, 25 maggio 2021 – Anche per quest’anno sono stati confermati una serie di bonus destinati ai cittadini con un Isee basso. Le misure fanno riferimento a svariate condizioni, come il pagamento dell’affitto, il reddito di cittadinanza o il bonus per il pagamento delle utenze domestiche. Vediamo tutti i dettagli.

Bonus Isee basso, come richiedere il modello

Per ottenere il bonus indirizzato a chi ha un Isee basso bisogna compilare un modello predefinito che definisce, appunto, la situazione reddituale e patrimoniale del secondo anno solare precedente alla presentazione, quindi al 2019. Tra le varie tipologie, al modello ordinario si aggiunge anche quello universitario, quello minorati, il socio sanitario e il corrente. In ogni caso, come prima cosa bisogna compilare la dichiarazione che contiene tutte e informazioni anagrafiche, reditturali e patrimoniali della famiglia. Per farlo, si può presentare il documento all’Inps, al Caf o anche online. Ottenuto il primo modello, è possibile poi procedere con la presentazione delle diverse domande delle prestazioni valide per coloro che hanno un Isee basso e quindi hanno diritto ai bonus.

La soglia da non superare per ottenere i bonus indirizzati a chi ha un Isee basso è di 9.360 euro. Inoltre, tra gli altri parametri, c’è quello del reddito familiare non superiore a 6 mila euro (9.360 nel caso in cui la famiglia vive in una casa in affitto), avere un patrimonio immobiliare che non superi i 30 mila euro e dichiarare un patrimonio mobiliare che non oltrepassi i 6 mila euro. Questo limite, però, può variare in base ai componenti della famiglia o se è presente una persona portatrice di handicap. Ma non è tutto: è necessario anche essere cittadini italiani o comunitari, oppure essere in possesso di permesso di soggiorno o ancora aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa.

Cosa si può richiedere

Tra i vari bonus destinati a chi ha un Isee basso c’è quello sul pagamento delle utenze domestiche, come le bollette relative al servizio telefonico. Lo sconto presentato dall’AGCOM, però, è fruibile solamente per i servizi di categoria B, ovvero quelli destinati alle abitazioni private. La compagnia attraverso la quale si può usufruire dell’incentivo è la TIM. Un bonus, poi, è previsto per gli sconti sulle bollette di acqua, luce e gas. Da quest’anno, al bonus, si accede automaticamente quando si ha diritto: basta soltanto formulare il proprio ISEE. Inoltre, è previsto anche il conto corrente a base gratuita per tutti i cittadini che hanno un valore ISEE inferiore a 11.600 euro, oltre che per i pensionati titolari di redditi inferiori ai 18mila euro annui. Tuttavia, si ha diritto a conti correnti a operazioni limitate.

Specifiche agevolazioni, poi, sono previste per gli studi: si tratta si esenzioni sul pagamento delle tasse scolastiche e di buoni erogati per l’acquisto dei libri scolastici. In questo caso, però, sono i Comuni e le Regioni a disciplinare autonomamente sia gli importi da erogare che i limiti reddituali con cui vi si può accedere. Infine, tra i bonus destinati a chi possiede un Isee basso ci sono agevolazioni sanitarie e per l’affitto. Per quanto riguarda le prime, per esempio, si può accedere alle cure dentistiche con costi ridotti.

Analizzando le misure rispetto all’affitto, invece, è d’obbligo sottolineare che il Fondo per la Morosità Incolpevole è stato incrementato di 50 milioni di euro nel 2021, e vi accedono coloro che risultano inadempienti del contratto di locazione per motivazioni non dipendenti da loro. Come, per esempio, aver perso il lavoro. Non bisogna dimenticare, poi, i bonus destinati alla famiglia come il bonus bebè e quello per l’asilo nido.

