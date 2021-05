in

Roma, 26 maggio 2021 – “Entro fine settembre saremo tutti vaccinati, poi è chiaro che la scienza va avanti e il virus pure perché è infido e bisogna tenerlo sempre sotto controllo, comunque entro fine giugno termineremo la vaccinazione di over 80, 70 e 60 e poi a un certo punto si andrà in parallelo su tutte le classi intercettando i più giovani che in alcuni casi possono veicolare il virus”.

Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, intervistato a Di Martedì su La7.