Bonus libri 2024/2025: come funziona e chi può accedervi

Roma, 23 agosto 2024 – Con l’inizio del nuovo anno scolastico alle porte, molte famiglie italiane si preparano ad affrontare una delle spese più rilevanti del periodo: l’acquisto dei libri di testo. Per supportare le famiglie con un ISEE basso, diverse regioni italiane hanno confermato l’erogazione del Bonus Libri 2024/2025, un’agevolazione volta a favorire il diritto allo studio attraverso buoni per l’acquisto di libri e materiale didattico.

Cosa è il bonus libri

Il Bonus Libri è un contributo economico destinato alle famiglie con figli iscritti alle scuole secondarie di primo o secondo grado, alle scuole paritarie o agli istituti formativi accreditati dalla Regione. L’obiettivo di questa misura è quello di sostenere economicamente le famiglie in difficoltà, aiutandole a coprire le spese necessarie per l’acquisto dei libri di testo e altri materiali scolastici indispensabili.

Requisiti e regioni coinvolte

L’accesso al Bonus Libri varia da Regione a Regione, sia per quanto riguarda i requisiti ISEE che per le modalità di richiesta. Attualmente, le Regioni che hanno confermato l’agevolazione per l’anno scolastico 2024/2025 sono: Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.

Le famiglie che intendono richiedere il bonus devono rispettare specifici limiti ISEE, che non sono unici a livello nazionale ma vengono stabiliti dalle singole Regioni o dai Comuni di residenza. Ad esempio, in Puglia il limite ISEE per accedere al bonus è fissato a 10.632,94 euro, con un innalzamento a 14.000 euro per le famiglie numerose con tre o più figli. Nel Lazio, invece, il limite ISEE è stato stabilito a 15.493,71 euro.

Modalità di richiesta e importi del bonus

Le modalità di richiesta del Bonus Libri variano a seconda della Regione di appartenenza. Non esiste, infatti, una procedura unica a livello nazionale, ed è necessario consultare il bando specifico del proprio Comune o Regione di residenza per ottenere tutte le informazioni necessarie, inclusi i requisiti ISEE, i documenti da presentare e le scadenze entro cui inoltrare la domanda.

Ad esempio, la Regione Veneto ha stabilito che le richieste di contributo possano essere presentate dal 16 settembre al 18 ottobre 2024, tramite un’apposita pagina dedicata. In Campania, invece, il periodo per presentare le domande va dal 4 agosto al 18 settembre 2024.

Anche l’ammontare del bonus varia a seconda della Regione. In Lombardia, con il programma “Dote Scuola”, il contributo per l’acquisto dei libri di testo e degli strumenti didattici può variare tra i 150 e i 500 euro, a seconda delle specifiche necessità e della fascia di età degli studenti beneficiari.

Il Bonus Libri 2024/2025 rappresenta un’importante opportunità per molte famiglie italiane di alleviare il peso delle spese scolastiche. Tuttavia, è fondamentale informarsi per tempo sui requisiti e sulle modalità di richiesta specifiche della propria Regione o Comune di residenza, per non perdere l’occasione di accedere a questo utile contributo.