Bonus Natale, chi può richiederlo e come fare domanda

Roma, 10 ottobre 2024 – L’Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato la guida ufficiale sul Bonus Natale, previsto dal decreto Omnibus. La nuova circolare numero 19 chiarisce le modalità e i requisiti per accedere all’indennità fino a 100 euro, che sarà erogata direttamente in busta paga, insieme alla tredicesima mensilità.

Chi può ottenere il Bonus Natale

Il Bonus Natale è destinato ai dipendenti che rispettano specifici requisiti di reddito e familiari. Per ottenere l’indennità, infatti, il lavoratore deve avere un reddito complessivo per il 2024 non superiore a 28mila euro. È inoltre necessario che il beneficiario abbia un coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico e che disponga di “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente superiore a quella della detrazione per lavoro dipendente. In caso di famiglie monogenitoriali, il Bonus viene riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico. Quanto alla determinazione del reddito, la circolare precisa che non concorre al calcolo il valore dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. È invece obbligatorio che il coniuge non sia legalmente ed effettivamente separato e che i figli siano riconosciuti, adottivi o affidati, purché risultino fiscalmente a carico.

L’importo massimo del Bonus Natale è fissato a 100 euro e sarà proporzionato ai giorni di lavoro svolti. Non vi saranno differenze tra contratti a tempo determinato e indeterminato o tra orario full-time e part-time. La misura, infatti, è stata pensata per offrire un aiuto concreto ai lavoratori con famiglie a carico, in linea con le altre agevolazioni previste dal decreto Omnibus per il sostegno ai nuclei familiari con redditi medio-bassi.

Come fare domanda

Per ottenere l’indennità, il dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta, dichiarando di avere i requisiti necessari e indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico (oppure solo dei figli, nel caso di famiglie monogenitoriali). La dichiarazione dovrà essere effettuata tramite autocertificazione. Sarà poi il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, a riconoscere l’indennità e ad erogarla direttamente in busta paga insieme alla tredicesima. I datori di lavoro, che anticiperanno l’indennità ai propri dipendenti, potranno recuperare le somme sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione. In questo modo, il Bonus Natale non rappresenterà un costo aggiuntivo per le aziende, garantendo al contempo il supporto economico ai lavoratori aventi diritto.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di richiesta, i lavoratori possono consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi direttamente ai propri datori di lavoro.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia