Teresa Parodi. Concerto gratuito a Roma, un incontro musicale da non perdere

L’Officina Pasolini diventa il palcoscenico di un evento unico con la presentazione dell’iconica cantante argentina Teresa Parodi. Questo concerto gratuito fa parte della sua attesa tournée italiana e si terrà l’11 ottobre, in un formato speciale chiamato ConversaConcerto, presentato dalla talentuosa direttrice artistica Tosca, che è stata fondamentale per facilitare l’arrivo di Parodi in Italia.

Teresa Parodi è una figura emblematica della cultura argentina e un riferimento della musica popolare in America Latina e nel mondo. La sua carriera, segnata dall’attivismo, dalla poesia e dalla musica, l’ha portata a essere riconosciuta non solo come cantautrice, ma anche come una politica di spicco, essendo stata la prima donna a ricoprire il ruolo di Ministra della Cultura della Repubblica Argentina tra il 2014 e il 2015.

L’evento a Roma promette di essere un’esperienza arricchente, dove i partecipanti potranno godere della connessione unica tra Parodi e Tosca, che hanno condiviso il palcoscenico per la prima volta nel 2023 durante una riuscita tournée in Argentina. Questo ConversaConcerto non offrirà solo musica, ma anche uno spazio per il dialogo e lo scambio culturale.

Dopo la sua esibizione a Roma, Teresa Parodi continuerà la sua tournée in Italia, con concerti programmati a Sassari (lunedì 14) e Palmanova (mercoledì 16), dove tornerà a condividere il palco con Tosca al Teatro Gustavo Modena. Inoltre, Parodi sarà premiata con due riconoscimenti importanti nella sua carriera: il Premio Parodi (sabato 12) e il Premio Tenco (venerdì 18), in cui anche Tosca sarà un’invitata speciale.

Con oltre cinquecento canzoni composte e trentatré album nella sua carriera, l’eredità musicale di Teresa Parodi è vasta e influente. Il suo ultimo disco, Retrato de Familia, segna una nuova tappa nella sua evoluzione musicale, esplorando i diversi generi folcloristici dell’Argentina e offrendo una ricca varietà di suoni e composizioni innovative.

Non perdere questa opportunità di essere parte di una celebrazione culturale che unisce due grandi artisti e che mette in risalto la ricchezza della musica latinoamericana.

Dettagli del Concerto:

Data: 11 ottobre 2024

Luogo: Officina Pasolini, Roma

Ingresso: Gratuito