Bonus pc e tablet: chi ne ha diritto e come ottenerlo

Roma, 19 maggio 2021 – Manca poco alla scadenza del bonus pc e tablet. La misura, introdotta per aumentare la digitalizzazione degli italiani, infatti, scadrà a ottobre 2021. Tra l’altro, pare che non verrà più prorogato, per questo è bene capire chi ne può usufruire e come farlo per ottenerlo. Vediamo perciò tutti i dettagli.

Bonus pc, tutto quello che bisogna sapere

Con l’emergenza covid si è evidenziato sempre di più il divario della digitalizzazione nella società italiana. Soprattutto a causa della didattica a distanza e dello smart working. Proprio per questo il vecchio governo Conte ha introdotto il bonus pc, per aiutare tutte quelle famiglie che si sono trovate in difficoltà durante la pandemia. L’agevolazione, infatti, permette di accedere a una connessione internet ultraveloce o di comprare un pc o un tablet a prezzi agevolati. Viene erogato sotto forma di voucher, e va richiesto direttamente al provider o agli operatori di riferimento.

Il bonus pc può arrivare a un massimo di 500 euro, suddivisi in due parti: 200 euro di sconto per la stipula di un contratto o il potenziamento della connessione internet. E 300 euro per l’acquisto di un pc o un di un tablet. Una volta comprato il dispositivo quello rimane direttamente alla famiglia, mentre la connessione a internet deve invece essere preceduta da un contratto della durata minima di 12 mesi.

A chi è rivolto

Il bonus pc è indirizzato a tutte quelle famiglie che dispongono di un reddito Isee inferiore ai 20 mila euro. Inoltre, è necessario scegliere una connessione di almeno 30 Mbit/s in download e 15 Mbit/s in upload. In un secondo momento, poi, la soglia dell’Isee dovrebbe essere spostata a un massimo di 50 mila euro. Una terza tranche, poi, è prevista per finanziare il bonus internet e pc anche alle imprese. In questo caso, però, gli importi disponibili sono tre: 300 euro per le aziende che intendono siglare un contratto di almeno 18 mesi per una connessione di velocità tra i 30 e i 300 Mbps. E fino a un massimo di 2mila euro per le connessioni oltre il Gigabit e con contratto di 24 mesi, passando per un bonus da 500 euro.

Per richiedere il bonus pc, quindi, è obbligatorio certificare il proprio Isee e assicurarsi che i requisiti del contratto che si intende aprire siano conformi a quelli stabiliti. In totale, sono stati stanziati 204 milioni di euro per coprirlo, e a oggi solamente il 40,5% dei fondi è stato utilizzato. Per togliersi ogni dubbio, sul sito di www.infratelitalia.it sono presenti le Faq che spiegano nel dettaglio ogni passaggio da effettuare.

