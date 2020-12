Roma, 1 dicembre 2020 – Bisogna farsi trovare pronti per quando i vaccini saranno disponibili. O meglio, per quando avranno l’autorizzazione a essere distribuiti. Per questo oggi il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha fatto sapere che l’Italia ha già studiato un piano per il vaccino anti-covid.

Piano vaccino anti-covid, Arcuri assicura che è pronto

Il commissario Arcuri, quindi, in videoconferenza con le Regioni ha assicurato che c’è un piano esecutivo per il vaccino anti-covid in Italia. Diventerà operativo, però, solamente quando l’antidoto avrà le autorizzazioni di immissione in commercio. E, secondo quanto emerso fino adesso, queste dovrebbero arrivare teoricamente entro la fine di gennaio. Per i vaccini che necessiteranno di essere conservati a una temperatura pari a -75 gradi, ovvero quelli prodotti dalla Pfizer BionTech, ha fatto sapere Arcuri che ci saranno 300 posti di distribuzione suddivisi sul territorio nazionale.

Con queste parole, il commissario ha voluto rassicurare le Regioni sul fatto che la macchina è già pronta a entrare in azione appena verrà dato il segnale di partenza. L’obiettivo è quello di riuscire a vaccinare il 60/70% della popolazione italiana, così da poter raggiungere una vera immunità di gregge. Si parla quindi di istituire un centro ogni 30mila abitanti, con drive in e ospedali da campo, medici di base, ospedali e strutture sanitarie facilmente raggiungibili. Sarà fondamentale poi una campagna di informazione per sensibilizzare il maggior numero di persone. Verrà inoltre dedicato un canale apposito, così da poter sapere dove e quando potersi sottoporre al vaccino anti covid-19.

Vaccino anti coronavirus

Il piano ruoterà attorno alle diverse case farmaceutiche che forniranno il vaccino anti covid: Pfizer, Moderna e Oxford. Tutte e tre, infatti, necessitano di metodi di conservazione differenti, per questo bisognerà seguire le loro necessità durante la distribuzione. Per quanto riguarda quello della Pfizer, Arcuri ha inoltre sottolineato che è già stato chiesto che siano direttamente loro a gestire la logistica vista la difficoltà di conservazione.

>> Tutte le notizie di Stranieri In Italia