Calano gli attraversamenti irregolari di migranti in Slovenia nel 2024: siriani e afghani i gruppi principali

Roma, 15 gennaio 2025 – Nel corso del 2024, la Slovenia ha registrato un totale di 46.192 attraversamenti irregolari della frontiera da parte di migranti, segnando una diminuzione di quasi 14.500 unità rispetto all’anno precedente. Questo dato è stato diffuso dall’agenzia di stampa slovena STA, che ha citato le statistiche ufficiali delle forze dell’ordine di Lubiana.

Tra i migranti che hanno attraversato irregolarmente la frontiera, i cittadini siriani rappresentano il gruppo più numeroso, con un aumento significativo dei loro ingressi. Nel 2024, i siriani hanno costituito un quarto di tutti i casi, con numeri che si sono quadruplicati rispetto al 2023. Questo incremento riflette probabilmente un aggravarsi delle condizioni nei loro paesi di origine o lungo le rotte migratorie.

Il secondo gruppo più rappresentato è stato quello degli afghani. Tuttavia, il numero di attraversamenti da parte di cittadini afghani ha subito un calo significativo, con un dimezzamento rispetto all’anno precedente. Questo cambiamento potrebbe essere attribuito a una serie di fattori, tra cui variazioni nei flussi migratori o nuove politiche di controllo lungo le rotte tradizionali.

Il calo complessivo del numero di attraversamenti irregolari potrebbe indicare una maggiore efficacia delle misure di controllo alle frontiere messe in atto dalla Slovenia o un cambiamento delle dinamiche migratorie nella regione balcanica. Tuttavia, l’aumento degli ingressi da parte di gruppi specifici, come i siriani, sottolinea la complessità della situazione migratoria e la necessità di risposte articolate che tengano conto delle cause profonde del fenomeno.

La gestione della migrazione rimane una sfida cruciale per la Slovenia e per l’Europa nel suo complesso, richiedendo una cooperazione internazionale e soluzioni a lungo termine per affrontare le problematiche umanitarie e di sicurezza legate ai flussi migratori.