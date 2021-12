Caporalato nel foggiano, nel mirino anche la moglie del capo dipartimento immigrazione Viminale

Roma, 10 dicembre 2021 – Tra le 16 persone indagate in un’inchiesta per caporalato nel Foggiano emerge il nome della moglie del capo del dipartimento perl e libertà civili e l’immigrazione del Viminale, Michele Di Bari. L’indagine ha già portato all’arresto di cinque persone, due delle quali ora si trovano in carcere. Per le altre, invece, è scattato l’obbligo di firma e di dimora. Di Bari, intanto, ha già presentato le dimissioni dal suo incarico, le quali sono state accettate dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

Caporalato nel foggiano, indagata la moglie di Di Bari

Per ora in galera sono finiti due cittadini stranieri, un senegalese e un gambiano. Per gli altri arrestati, invece, sono scattati i domiciliari. L’inchiesta ha analizzato attività comprese tra tra luglio e ottobre 2020, e ha portato anche a una verifica giudiziaria di oltre 10 aziende agricole riconducibili ad alcuni degli indagati. “Percepita la presenza dei Carabinieri, i braccianti presenti si allarmavano. Quattro di loro, di etnia africana, si davano alla fuga per evitare il controllo facendo perdere le loro tracce nei campi limitrofi”, si legge nell’ordinanza di custodia cautelare all’origine dell’operazione.

Durante una conversazione telefonica, poi, pare che venisse spiegato che “erano rimasti sul fondo solo i braccianti con i documenti”. E che invece “noi, senza documenti, siamo andati via”. Parole che, indirettamente, confermano non solo che alcuni braccianti si erano recati a lavoro senza un contratto regolare. Ma anche che gli stessi si erano dati alla fuga “per sottrarsi al controllo da parte degli ispettori“, si legge nell’ordinanza.

“Mia moglie, insieme a me, nutre completa fiducia nella magistratura. Ed è certa della sua totale estraneità ai fatti contestati“, ha dichiarato Di Bari rispetto all’indagine sul caporalato nel foggiano. “In relazione alle notizie di stampa”, ha voluto poi precisare di essere “dispiaciuto moltissimo per mia moglie che ha sempre assunto comportamenti improntati al rispetto della legalità”.

