Viaggiare da e per l’Italia durante le vacanze natalizie: guida completa alle restrizioni

Roma, 13 dicembre 2021 – Con lo stato di emergenza prorogato al 31.12.2021, restano in vigore – oltre alle restrizioni interne al territorio nazionale – anche le limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero.

Le disposizioni dipendono chiaramente dagli specifici Stati di destinazione o provenienza, ma anche ciascuna Regione potrà imporre ulteriori restrizioni, che potranno essere verificate direttamente sui siti istituzionali reperibili al seguente link.

E’ inoltre disponibile un questionario compilabile al link https://infocovid.viaggiaresicuri.it/che fornisce un’indicazione generale su quanto previsto dalla normativa vigente in Italia per gli spostamenti tra Italia ed altri Stati dell’Unione Europea o extra UE.

E’ tuttavia è opportuno verificare direttamente presso le Autorità del Paese di destinazione se vi siano restrizioni particolari e scaricare la App Immuni.

Di seguito alcune indicazioni generali da tenere in considerazione se ci si vuole recare all’estero:

Test molecolare per l’ingresso/rientro in Italia: nel caso in cui sia positivo, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si dovranno seguire le procedure di quarantena e isolamento previste dal Paese in cui ci si trova.

Come raccomandato dal Ministero degli Affari Esteri sarà quindi da considerare anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19.

Norme diversificate per Paesi di provenienza: i cinque gruppi

Il DPCM 2 marzo 2021 e nell’Ordinanza 22 ottobre 2021, in vigore dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021 divide tutti i Paesi in cinque elenchi (che possono essere modificati), per cui sono previste norme specifiche per gli spostamenti

Per i dettagli relativi ad ogni Stato è possibile selezionare la voce di interesse, cliccando sulla lettera o il titolo nell’elenco che segue.

A – San Marino, Città del Vaticano

B – Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all’elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.

C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

D – Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.

E – Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

Paesi soggetti a misure speciali: Sudafrica, Lesotho, Botswana, eSwatini, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia. Fino al 15 dicembre 2021 è vietato l’ingresso/transito in Italia a coloro che, nei quattordici (14) giorni precedenti abbiano soggiornato/transitato in questi Paesi.

“Corridoi turistici Covid-free”: fino al 31 gennaio 2022 in alcuni Paesi espressamente elencati nell’Ordinanza del 28 settembre 2021 (Aruba, Maldive, Seuchelles, Repubblica Dominicana, Mauritius e Sahrm El Sheikh e Mars Alam in Egitto) è ammesso soggiornare per viaggi organizzati e gestiti da operatori turistici controllati, secondo norme di sicurezza sanitaria specifiche.

Fonte: https://www.viaggiaresicuri.it/

Articolo realizzato per Stranieri in Italia da: Federica Merlo, avvocato