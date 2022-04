Caserta, al via corsi in italiano per mamme e bimbi ucraini in fuga dalla guerra

in

Roma, 1 aprile 2022 – Sono iniziati a Caserta i percorsi di assistenza linguistica gratuiti organizzati dal Cidis, in collaborazione con Cisl e Anolf (Associazione nazionale oltre le frontiere), per le donne e i bambini ucraini in fuga dalla guerra.

Il primo corso, appena iniziato, avrà una durata di circa un mese e mezzo e si svolgerà ogni mercoledì e venerdì nei locali della Cisl di via Ferrarecce.

“Si tratta di una iniziativa – fanno sapere la referente provinciale del Cidis, Zoryana Panakhyd, e i segretari della Cisl di Caserta, Giovanni Letizia, Rosaria Manco e Nicola Cristiani – che intende fornire un supporto concreto alle necessità dei rifugiati, agevolarne l’integrazione sociale e fornire loro strumenti e competenze per affrontare al meglio la permanenza sul territorio italiano. Un messaggio di pace e solidarietà, quello rivolto al popolo ucraino, che si arricchisce ora anche di momenti di condivisione e apprendimento”.

Proseguiranno invece nella sede Cidis di corso Trieste ogni lunedì, mercoledì e venerdì i tre laboratori ludico-didattici per i bimbi ucraini di età compresa tra i 6 e i 14 anni.