Ceuta, la nuova crisi migratoria scuote Spagna ed Europa: migliaia di ingressi, vittime e tensioni politiche

Roma, 1 agosto 2026 – Un afflusso migratorio di dimensioni senza precedenti ha trasformato Ceuta, territorio spagnolo sulla costa settentrionale del Marocco, nell’epicentro di una crisi umanitaria, diplomatica e politica che coinvolge ormai l’intera Unione europea. Tra il 30 luglio e il 1° agosto decine di migliaia di persone hanno superato la frontiera terrestre o raggiunto l’enclave a nuoto, aggirando le barriere marittime del Tarajal.

Secondo il governo spagnolo, circa 50 mila persone sarebbero entrate a Ceuta nell’arco di due giorni; il presidente della città autonoma, Juan Jesús Vivas, ha indicato una cifra ancora più alta, vicina alle 60 mila unità. La rapidità e il disordine degli ingressi rendono tuttavia i dati ancora provvisori. Più di 48 mila persone sarebbero già rientrate in Marocco, in gran parte volontariamente, mentre nella notte tra venerdì e sabato i nuovi attraversamenti si sono quasi completamente fermati.

Un bilancio umano drammatico

L’emergenza ha provocato almeno 67 morti sul lato spagnolo della frontiera. Alcune persone sono annegate tentando di raggiungere la spiaggia di Ceuta; altre sono rimaste schiacciate nella calca o mentre cercavano di superare il frangiflutti e le recinzioni. Il bilancio potrebbe non essere definitivo, perché non comprende necessariamente tutte le vittime recuperate o disperse sul versante marocchino.

La maggior parte delle persone coinvolte sarebbe composta da giovani marocchini, ma tra gli arrivi sono stati segnalati anche cittadini dell’Africa subsahariana, donne, famiglie e numerosi minori. Per ore migliaia di persone sono rimaste nelle strade, sulle spiagge o nelle vicinanze del Centro di permanenza temporanea per immigrati, già sottoposto a una forte pressione nelle settimane precedenti.

Il fenomeno, infatti, non è cominciato improvvisamente il 30 luglio. Nei primi quindici giorni di luglio il ministero dell’Interno spagnolo aveva già registrato 2.826 ingressi terrestri irregolari a Ceuta dall’inizio dell’anno, contro i 1.133 dello stesso periodo del 2025. Le strutture destinate ai minori non accompagnati risultavano sovraffollate ben prima dell’afflusso di massa.

Le voci circolate sui social e la sentenza spagnola

Il governo di Madrid attribuisce un ruolo centrale alle reti di trafficanti e alla diffusione, attraverso i social network e le applicazioni di messaggistica, di informazioni false o deformate. In particolare, sarebbe stata presentata come una sorta di “via libera” una recente sentenza del Tribunale supremo spagnolo riguardante le persone intercettate in mare mentre cercano di raggiungere Ceuta o Melilla.

La decisione giudiziaria non attribuisce però un diritto automatico a rimanere in Spagna. Stabilisce piuttosto che chi viene intercettato in mare non può essere respinto sommariamente applicando le procedure previste per chi tenta di superare fisicamente la recinzione terrestre. Le autorità devono identificare le persone, verificare eventuali richieste d’asilo e rispettare le garanzie procedurali previste dalla legge. Secondo Madrid, trafficanti e account social avrebbero trasformato questa distinzione giuridica nel messaggio ingannevole secondo cui chi fosse riuscito a raggiungere la spiaggia non avrebbe più potuto essere rimpatriato.

Un’altra interpretazione, sostenuta da partiti e governi critici nei confronti della Spagna, collega gli ingressi al programma straordinario di regolarizzazione approvato da Madrid. Anche in questo caso, tuttavia, le persone arrivate a Ceuta non possono beneficiarne: il programma riguarda chi era già presente in Spagna prima del 1° gennaio 2026 e può dimostrare almeno cinque mesi continuativi di permanenza. La finestra per le domande si era inoltre conclusa alla fine di giugno.

Disoccupazione, disuguaglianze e desiderio di partire

Al di là delle cause immediate, la crisi riflette un malessere sociale più profondo. Molti dei giovani intervistati dopo il rientro hanno raccontato di essere partiti per la mancanza di lavoro, per i bassi salari e per la difficoltà di costruire un futuro in Marocco. La vicinanza fisica con Ceuta, dove il tenore di vita e le opportunità economiche vengono percepiti come nettamente superiori, rende la frontiera un simbolo particolarmente potente.

Le immagini e i messaggi condivisi online hanno contribuito a generare un effetto di mobilitazione collettiva. Alcuni giovani si sarebbero preparati per settimane, procurandosi salvagenti o prendendo lezioni di nuoto. Una volta entrati, molti hanno però scoperto che raggiungere Ceuta non significava poter proseguire liberamente verso la penisola iberica. La mancanza di cibo, posti letto e possibilità di trasferimento ha convinto migliaia di persone a tornare in Marocco nel giro di poche ore.

Il ruolo del Marocco e i sospetti di pressione politica

Il comportamento delle autorità marocchine nelle prime ore della crisi rimane uno dei punti più controversi. Testimoni e giornalisti hanno riferito che alcuni reparti sarebbero inizialmente rimasti passivi davanti al movimento di migliaia di persone verso la frontiera. Successivamente Rabat ha dispiegato rinforzi, utilizzando idranti, lacrimogeni e manganelli per disperdere i gruppi diretti a Ceuta, e ha collaborato al rientro dei propri cittadini. L’ambasciatore marocchino in Spagna ha affermato che quanto avvenuto non corrispondeva alla volontà del governo di Rabat.

La vicenda ha inevitabilmente richiamato la crisi del maggio 2021, quando oltre ottomila persone entrarono a Ceuta dopo un improvviso allentamento dei controlli marocchini. In quel caso l’episodio venne interpretato come una ritorsione per l’accoglienza in Spagna del leader del Fronte Polisario Brahim Ghali, avversario di Rabat nella disputa sul Sahara occidentale.

Per la crisi attuale non sono però emerse prove che il Marocco abbia deliberatamente “aperto” la frontiera per esercitare pressione sulla Spagna. Le ipotesi relative a possibili contrasti diplomatici tra Madrid e Rabat restano, allo stato attuale, interpretazioni non confermate. Il ministro dell’Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska ha definito il Marocco un partner «pienamente affidabile» e ha sottolineato la collaborazione ricevuta per fermare gli ingressi e favorire i ritorni.

La risposta della Spagna

Madrid ha inviato a Ceuta reparti dell’esercito, della Guardia Civil e della polizia nazionale, affidando loro il controllo delle spiagge, delle recinzioni e dei principali punti di passaggio. Il governo ha inoltre iniziato a installare una barriera galleggiante lunga circa 500 metri presso il frangiflutti del Tarajal, accompagnata da una linea di boe ancorate e da un corridoio destinato alle motovedette.

Il primo ministro Pedro Sánchez ha parlato di una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale spagnola, promettendo il ripristino della normalità e procedure più rapide per i rimpatri nel rispetto della legge. Allo stesso tempo ha respinto le accuse secondo cui la politica migratoria del suo governo avrebbe provocato la crisi.

Madrid insiste inoltre sul fatto che l’ingresso a Ceuta non permette di raggiungere automaticamente la Spagna continentale o altri Paesi europei. Le persone che lasciano l’enclave in nave o in aereo sono sottoposte a controlli di polizia e di identità, che costituiscono una seconda frontiera rispetto a quella terrestre con il Marocco. Secondo il commissario europeo per le Migrazioni Magnus Brunner, nessuna delle persone entrate durante l’emergenza avrebbe raggiunto la parte continentale dell’Unione europea.

Le divisioni nell’Unione europea

La crisi ha provocato reazioni molto diverse tra i governi europei. Ventidue Stati membri hanno chiesto una riunione urgente dei ministri dell’Interno, sostenendo che gli ingressi a Ceuta rappresentano una sfida alla frontiera esterna dell’Unione. Tra le possibili misure vengono discusse una maggiore presenza di Frontex, nuovi aiuti alla Spagna e una revisione della cooperazione europea con il Marocco. Anche Madrid ha chiesto il vertice, pur criticando duramente le iniziative unilaterali adottate da alcuni partner.

La posizione più rigida è arrivata dall’Italia. Il governo di Giorgia Meloni ha annunciato per un mese controlli selettivi sui cittadini non comunitari provenienti dalla Spagna via mare o per via aerea, presentando il provvedimento come una sospensione temporanea delle disposizioni Schengen con Madrid. La misura non riguarda i cittadini spagnoli o degli altri Paesi dell’Unione, ma ha suscitato le proteste del governo Sánchez, che l’ha definita politicamente divisiva e giuridicamente discutibile.

La Francia ha rafforzato i controlli alla frontiera con la Spagna, pur offrendo assistenza a Madrid. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che la protezione delle frontiere esterne è essenziale, chiedendo alla Spagna di riportare rapidamente la situazione sotto controllo e al Marocco di riprendere le persone entrate irregolarmente. Francia e Regno Unito hanno manifestato disponibilità a collaborare, mentre altri governi hanno invitato a non trasformare la crisi in uno scontro tra Stati membri.

Negli Stati Uniti, Donald Trump e il Dipartimento di Stato hanno attribuito l’accaduto alla presunta debolezza delle politiche migratorie spagnole. Madrid ha respinto l’accusa, mentre le verifiche condotte sulla normativa hanno evidenziato che la regolarizzazione spagnola non può applicarsi alle persone appena arrivate a Ceuta. Non risultano inoltre elementi a sostegno delle teorie secondo cui la crisi sarebbe stata organizzata dagli Stati Uniti, da Israele o dal Marocco come ritorsione per le posizioni internazionali della Spagna.

Il richiamo al rispetto dei diritti

Amnesty International ha chiesto a Spagna e Marocco di mettere al centro della risposta la protezione della vita e della dignità delle persone. L’organizzazione ricorda che devono essere garantiti l’accesso alla procedura d’asilo, il divieto di espulsioni collettive, il principio di non respingimento e un uso proporzionato della forza. Particolare attenzione viene richiesta per i minori, le persone ferite e coloro che potrebbero avere bisogno di protezione internazionale.

Il ritorno di oltre 48 mila persone e la brusca diminuzione dei nuovi attraversamenti indicano che la fase più acuta dell’emergenza potrebbe essere terminata. Ma Ceuta rimane militarizzata e le forze di sicurezza continueranno a presidiare il confine. Restano da identificare le vittime, assistere chi è ancora nell’enclave, accertare eventuali responsabilità e verificare se i ritorni siano stati effettivamente volontari e individualmente valutati.

La crisi mostra soprattutto quanto rapidamente disuguaglianze economiche, decisioni giudiziarie mal comprese, campagne sui social network e tensioni diplomatiche possano convergere in un evento di massa. La risposta europea determinerà se Ceuta resterà una crisi prevalentemente locale o diventerà il nuovo terreno di scontro sulle politiche migratorie, sul futuro di Schengen e sui rapporti strategici tra l’Unione europea e il Marocco.