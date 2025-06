Cittadinanza per discendenza, prime istruzioni operative per i Comuni

Roma, 2 giugno 2025 – Con la recente conversione in legge del DL 36/2025, che ha riformato la cittadinanza italiana per discendenza, il Ministero dell’Interno ha diffuso le prime indicazioni operative rivolte agli Ufficiali di stato civile dei Comuni.

La Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze ha evidenziato, in una circolare inviata il 28 maggio, che la riforma rappresenta un intervento di particolare complessità e delicatezza, in quanto introduce nuovi limiti alla trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis. Allo stesso tempo, la riforma prevede norme di temperamento che mitigano tali limiti, prevedendo anche la possibilità di riacquisto della cittadinanza in alcuni casi.

Nello specifico, la circolare approfondisce cinque aspetti cruciali:

Disposizioni in materia di cittadinanza per i nati all’estero; Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge; Concessione della cittadinanza italiana per gli stranieri discendenti da cittadini italiani; Requisito di residenza biennale per i figli minori di chi acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana; Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini.

Queste prime indicazioni costituiscono una guida essenziale per garantire l’applicazione uniforme della nuova disciplina sul territorio nazionale, assicurando un equilibrio tra rigore e rispetto dei diritti delle persone coinvolte.