Cittadinanza, Tajani lancia lo “Ius Italiae”: la proposta di legge fa discutere il centrodestra

Roma, 12 novembre 2024 – Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha lanciato una proposta che potrebbe cambiare il percorso di cittadinanza per migliaia di giovani stranieri cresciuti in Italia. La legge attuale prevede che solo al compimento dei 18 anni i giovani di origine straniera possano richiedere la cittadinanza italiana, ma lo “Ius Italiae” offrirebbe loro un percorso più rapido se hanno completato un ciclo scolastico in Italia. Tajani ha sottolineato la necessità di allineare la normativa alla realtà di una società sempre più multiculturale. Tuttavia, la proposta ha già scatenato una forte opposizione interna: la Lega ha ribadito la propria contrarietà, dichiarando che la cittadinanza deve rimanere un privilegio e non una concessione automatica.

Riforma della cittadinanza, la proposta di Tajani

La proposta, quindi, non ha incontrato l’approvazione di tutti nel centrodestra. La Lega, guidata da Matteo Salvini, infatti, ha respinto con fermezza l’idea di una riforma sulla cittadinanza, ribadendo la propria posizione conservatrice in occasione del raduno annuale a Pontida. Salvini ha dichiarato che la cittadinanza italiana deve rimanere un “bene prezioso” da conquistare e non può essere concessa automaticamente o con troppa facilità. Questa posizione riflette un approccio più rigido rispetto alla proposta di Forza Italia, che invece cerca invece di agevolare l’integrazione per i giovani stranieri che hanno dimostrato impegno nello studio e nella partecipazione alla vita italiana.

Tajani, però, ha chiarito che lo “Ius Italiae” non implica una concessione automatica della cittadinanza alla nascita, ma intende premiare chi cresce e si forma all’interno della cultura italiana. In risposta alle critiche, poi, ha sottolineato che il progetto di legge non è un atto di concessione “indiscriminata”, bensì un riconoscimento per chi si integra concretamente nella società italiana. La proposta di Tajani, quindi, mette in luce le differenze all’interno della coalizione di centrodestra, dividendo il fronte tra chi cerca una maggiore apertura verso l’integrazione e chi preferisce mantenere una visione conservatrice.

Con un Paese che ospita sempre più giovani di origine straniera, il tema della cittadinanza è destinato a rimanere al centro del dibattito politico nei prossimi mesi, riflettendo le diverse posizioni sulle strategie di integrazione e sulla definizione dell’identità nazionale.

