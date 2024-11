La Toscana approva il piano triennale per la cooperazione sanitaria internazionale e la salute dei migranti: obiettivi e sfide fino al 2026

in

Roma, 13 novembre 2024 – La giunta regionale della Toscana ha approvato un nuovo piano operativo triennale, valido fino al 2026, mirato a rafforzare la cooperazione sanitaria internazionale e a migliorare la salute delle comunità migranti presenti nella regione. Elaborato dal Centro di Salute Globale in sinergia con il sistema sanitario regionale e diversi attori territoriali, il piano si basa su tre priorità fondamentali: promuovere la copertura sanitaria universale, potenziare i sistemi sanitari dei Paesi partner e migliorare l’accesso alla salute per i migranti in Toscana.

Obiettivi principali e aree di intervento

L’impegno della Toscana si concentra su temi cruciali come la salute materno-infantile, la prevenzione e la gestione delle malattie croniche e infettive, la sicurezza alimentare e la nutrizione. Il piano mira a migliorare l’organizzazione sanitaria attraverso progetti sostenibili nel lungo termine e ad offrire supporto ai Paesi partner, valorizzando le competenze locali e rafforzando le capacità degli operatori.

A livello regionale, il focus si estende anche al potenziamento dell’inclusione sociale e all’equità nell’accesso ai servizi sanitari. Il nuovo piano punta infatti a garantire maggiori opportunità di prevenzione, cura e integrazione per migranti, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, promuovendo iniziative di educazione e sensibilizzazione sulla salute.

Innovazione e sostenibilità al centro

Un altro aspetto chiave del piano è l’attenzione all’innovazione e alla sostenibilità. Attraverso l’adozione di approcci innovativi e sostenibili, il piano triennale vuole offrire soluzioni capaci di rispondere efficacemente alle sfide sanitarie globali in un contesto in cui il diritto alla salute deve essere garantito a tutti, senza distinzioni.

Il ruolo della Regione Toscana nella salute globale

Con questo piano, la Toscana rinnova la sua volontà di giocare un ruolo da protagonista nel campo della salute globale. “La Regione riafferma il proprio ruolo di attore chiave nella promozione della salute e nella costruzione di un mondo più giusto e solidale, dove il diritto alla salute sia garantito a tutti”, ha dichiarato il presidente della Toscana, Eugenio Giani. L’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, ha sottolineato l’importanza di questa scelta in un mondo sempre più interconnesso, dove la salute di ciascuno è strettamente legata a quella di tutti.

Questo nuovo piano della Regione Toscana, basato su inclusione, innovazione e cooperazione internazionale, rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una rete sanitaria globale più equa e accessibile.