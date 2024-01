Colf, badanti e baby sitter: i minimi retributivi per l’anno 2024

in

Roma, 10 gennaio 2024 – Rispetto agli aumenti più consistenti scattati lo scorso anno, sono quasi impercettibili le variazioni dei minimi retributivi per colf, badanti e babysitter nel 2024.



Gli importi, in vigore dal 1 gennaio 2024, sono stati aggiornati lunedì scorso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalla Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo prevista dal contratto collettivo del lavoro domestico. Della Commissione fanno parte le associazioni datoriali FIDALDO e DOMINA e i sindacati FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS e FEDERCOLF, firmatari del CCNL.

Qui il verbale di accordo (file pdf) e consulta la tabella dei minimi retributivi del lavoro domestico per il 2024 (file pdf).

FONTE NEWS: Integrazione Migranti