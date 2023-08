Come Meloni e Salvini strumentalizzano l’immigrazione per scopi politici: l’analisi di Pagella Politica

Roma, 25 agosto 2023 – Nell’arena politica italiana, il tema dei migranti emerge come un elemento cardine nella comunicazione delle destre, fungendo da strumento versatile per suscitare dibattiti, sfruttare l’agenda mediatica e plasmare opinioni pubbliche. Questo fenomeno, evidenziato dall’analisi di Pagella Politica, rivela un pattern intrigante: la frequenza con cui i leader delle destre affrontano il tema migratorio sui social media è inversamente proporzionale al numero effettivo di sbarchi e arrivi.

Questa tendenza si evidenzia indipendentemente dalla presenza delle destre al governo, a parte l’ultima legislatura. Già nel passato, sia quando erano all’opposizione che quando facevano parte dei governi a guida Pd, i leader come Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno adottato una strategia di comunicazione che sfrutta il tema migratorio come un “evergreen”, adattandolo alle circostanze del momento.

Quando gli arrivi sono pochi, sembra che le destre soffino sulle fiamme del dibattito migratorio per mantenerlo vivo. Anche se i numeri degli sbarchi sono in calo e il tema potrebbe ricevere meno copertura mediatica, i leader delle destre producono contenuti che mantengono l’attenzione su questo argomento, rafforzando la loro agenda politica e preservando l’opportunità di speculazione politica futura. Al contrario, quando si verificano molti arrivi, il numero di interventi sui social media diminuisce poiché il tema già domina l’agenda pubblica.

L’analisi di Pagella Politica rivela una correlazione intrigante tra il conteggio dei post sui social media dei leader di destra e il numero di sbarchi. In anni in cui gli arrivi sono minimi, i post si moltiplicano, e viceversa. Tuttavia, è importante notare che questa analisi prende in considerazione solo i post che includono specifiche parole chiave legate al tema migratorio, ignorando possibili forme di discussione indiretta o sarcastica che potrebbero sfuggire a tale analisi.

La politica migratoria, dunque, sembra essere utilizzata come un argomento strumentale e tattico per mantenere una presenza costante nell’arena pubblica, indipendentemente dalle reali dimensioni del fenomeno migratorio. Questa strategia offre un vantaggio duplice alle destre: da un lato, crea l’illusione di un impegno continuo nei confronti del tema da parte dei leader, e dall’altro, consente loro di adattare la narrazione migratoria a seconda delle circostanze politiche e mediatiche del momento.

In conclusione, l’analisi di Pagella Politica rivela come il tema migratorio sia stato adottato dalle destre italiane come un evergreen strumentalizzato per fini politici. Questa strategia, incentrata sull’uso flessibile e opportunistico del dibattito migratorio, solleva interrogativi sul rapporto tra politica, comunicazione e realtà dei flussi migratori nel contesto italiano.