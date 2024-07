Consiglio Europeo: agenda strategica Ue 2024-2029 e migrazioni

in

Roma, 1 luglio 2024 – Il Consiglio Europeo ha discusso e adottato l’Agenda strategica per l’Unione per il periodo 2024-2029 (EU Strategic Agenda 2024-2029, allegata alle conclusioni del vertice) nella quale i leader dei paesi membri hanno individuato le future priorità politiche. La nuova agenda è basata su 3 pilastri: Un’Europa libera e democratica; Un’Europa forte e sicura; Un’Europa prospera e competitiva.

Nel capitolo dedicato a un’Europa Forte e sicura si parla anche di “Perseguire un approccio globale alla migrazione e alla gestione delle frontiere“.

“Garantire che i cittadini possano circolare liberamente all’interno dell’UE è un risultato fondamentale dell’Unione europea, che richiede il corretto funzionamento dello spazio Schengen. Questa libertà implica la responsabilità condivisa di rispettare e attuare i nostri obblighi comuni e di proteggere le frontiere esterne dell’UE in modo efficace. Si tratta di un prerequisito per garantire la sicurezza e mantenere l’ordine pubblico, nel rispetto dei nostri principi e valori.

Attraverso il suo approccio basato sui partenariati globali, l’Unione europea continuerà a cooperare con i paesi d’origine e di transito in modo reciprocamente vantaggioso. Insieme affronteremo le sfide a lungo termine della migrazione irregolare e le sue cause profonde e lavoreremo sui rimpatri.

Esploreremo inoltre le opportunità di migrazione, anche attraverso percorsi legali. Combatteremo le reti di trafficanti e smantelleremo il modello di attività di coloro che traggono vantaggio da questo traffico disumano. Prenderemo in considerazione nuovi modi per prevenire e contrastare la migrazione irregolare. Troveremo soluzioni comuni alla minaccia per la sicurezza rappresentata dalla strumentalizzazione della migrazione.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti