Conte: “Non ero d’accordo con Salvini sui migranti”

Roma, 13 gennaio 2023 – Il Presidente del Movimento 5 Stelle (M5S), Giuseppe Conte, ha testimoniato nel processo “Open Arms” in cui è imputato l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Conte, che era il Premier al momento dei fatti nel 2019, ha dichiarato di aver scritto due volte a Salvini sulla questione dei migranti e del respingimento dei minori.

Ha anche sottolineato come l’immigrazione fosse un tema di grande riflessione politica e che Salvini aveva sempre avuto posizioni molto rigide sulla gestione di tale questione.

Conte ha inoltre sottolineato l’importanza di un passo avanti in Europa per la gestione dei flussi migratori e di aver convinto l’Unione Europea ad una gestione congiunta dei flussi migratori. Ha anche menzionato un documento presentato al Consiglio Europeo nel giugno 2018 in cui proponeva la redistribuzione a livello europeo dei migranti e di come ci sia stato un confronto con la Merkel e Macron, ma alla fine si è arrivati ad una decisione che sarebbe stata presa volta per volta.