Contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato: i nuovi dati e le politiche adottate. Pubblicata la Relazione al Parlamento

Roma, 11 luglio 2024 – È online sul sito web della Camera dei Deputati la Relazione al Parlamento (2022-2023) sul terzo anno di attuazione del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato (2020-2022), trasmessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Commissioni parlamentari lo scorso 29 marzo 2024.

Alla stesura della Relazione hanno partecipato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell’Interno, che si sono avvalsi del supporto di ANCI, dell’INL e dell’INPS (art. 9 comma 2, della Legge 29 ottobre 2016 n. 199Apre in una nuova scheda). Un ulteriore contributo è stato fornito dal Comitato nazionale per la prevenzione ed il contrasto al lavoro sommerso, come previsto dal Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso.

La Relazione è suddivisa in tre capitoli:

il primo capitolo fornisce un aggiornamento dei dati di contesto relativi al mercato del lavoro in agricoltura, presenta il modello di governance adottato ed evidenzia le sinergie con il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025. Inoltre, viene descritta la strategia nazionale di contrasto allo sfruttamento lavorativo nella sua declinazione territoriale, con particolare riferimento ai Piani Locali Multisettoriali (PLM). Infine, si offre una panoramica dell’attività di monitoraggio del Piano triennale;

il secondo capitolo contiene i principali risultati raggiunti, nel corso dell'annualità, in relazione all'attività di vigilanza e alla repressione del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato sul territorio. La sezione tratta anche del sistema dei servizi previsti e di quello di protezione e reinserimento socio-lavorativo per le vittime e potenziali vittime di sfruttamento, oltre a illustrare le attività di sensibilizzazione e comunicazione che sono state svolte sul tema;

il terzo capitolo, infine, riguarda lo stato di avanzamento delle progettualità avviate in materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti