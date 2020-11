Covid 19: autorizzato negli Usa il primo degli anticorpi neutralizzanti per curare la malattia. Speranze per il futuro

in

Roma, 11 novembre 2020 – Nuove speranze in arrivo per combattere il Covid 19. La FDA ha approvato la Emergency Use Authorization (EUA) di LY-CoV555, il primo degli anticorpi neutralizzanti contro SARS-CoV-2 ad aver ottenuto questa autorizzazione.

“Come sappiamo da Chen P et al., N Engl J Med, Oct. 28th 2020, e da altri dati in corso di pubblicazione – spiega Guido Silvestri (Professor & Chair presso Emory University di Atlanta) – LY-CoV555 riduce in modo significativo (72-90%) il rischio di ospedalizzazione se somministrato all’insorgenza dei primi sintomi, con simile efficacia nei soggetti a rischio. Un risultato che, se confermato, sarebbe molto importante nell’ottica di alleggerire la pressione ospedaliera”.

“A questo punto – sottolinea Silvestri – almeno negli Stati Uniti, la strada è aperta dal punto di vista istituzionale e regolatorio per l’utilizzo di questo farmaco in pazienti in fase iniziale di COVID-19, e speriamo di poter risolvere presto gli ovvii problemi logistici (distribuzione, stoccaggio, arruolamento, etc) ed iniziare l’uso a tappeto”.

Ricordo che altri anticorpi – conclude il professore – tra cui soprattutto il potente cocktail della Regeneron (anch’esso in attesa della EUA della FDA), sono in fase avanzata di studio clinico e dovrebbero entrare nell’uso clinico in tempi relativamente brevi”.