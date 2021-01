Roma, 28 gennaio 2021 – Attesa per il via libera dell’Agenzia europea dei medicinali Ema al vaccino anti-Covid Oxford-AstraZeneca-Irbm: la decisione sull’autorizzazione al farmaco, secondo quanto appreso dall’ANSA, arriverà domani e non oggi. Il Comitato per i farmaci ad uso umano (Chmp) dell’Ema è riunito dall’inizio della settimana.

Il via libera per AstraZeneca era stato annunciato da Ema entro la fine di gennaio.