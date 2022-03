Decreto Flussi 2021: ultimi giorni per la presentazione delle domande. Scadenza il 17 marzo

Roma, 14 marzo 2022 – Il prossimo 17 marzo scade il termine previsto per le domande di ingresso dei lavoratori extracomunitari secondo la procedura online legata al decreto flussi.

Ricordiamo che con il decreto flussi 2021 (Dpcm del 21 dicembre scorso) ci sono 69.700 posti per lavoro: 42mila per stagionali; 20mila per lavoratori subordinati in edilizia, turismo e autotrasporto; 700 per autonomi; 7mila, infine, per conversione di altri permessi, ad esempio per studio, tirocinio e formazione professionale.

Le domande possono essere presentate online entro il 17 marzo (l’indirizzo è https://nullaostalavoro.dlci.interno.it) e saranno valutate in base alla data e all’ora di presentazione, con il meccanismo del “click day”. Partiranno poi le verifiche di Questura, Prefettura e Ispettorato del lavoro (sia sul lavoratore e sia sul titolare) e il datore sarà convocato in prefettura.