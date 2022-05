Nuovo decreto flussi 2022: servirà a coprire la carenza di manodopera

Roma, 23 maggio 2022 – Presto arriverà un nuovo decreto flussi: la necessità di manodopera, infatti, sta spingendo il governo ad accelerare le tempistiche dopo quello varato nel 2021. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, rispondendo a un’interpellanza alla commissione Affari Costituzionali della Camera.

Decreto flussi 2022, in arrivo un nuovo testo

Il decreto flussi del 2021 ha permesso di regolarizzare 69.700 lavoratori extracomunitari. Ora, però, c’è la necessità di aumentare quel numero, per “corrispondere prontamente alle richieste che arrivano dal mondo produttivo”, ha sottolineato Molteni. Anche perché con il precedente sono state approvate solamente una parte delle domande presentate (205mila), e le procedure di esame sono ancora in corso. “Il numero di ingressi non è ancora elevato. Eè stato usato solo il 20% della quota degli stagionali”, ha precisato il sottosegretario all’Interno. Per quanto riguarda il nuovo decreto, quindi, “lo scorso 10 maggio la presidenza del Consiglio ha attivato la consultazione con le amministrazioni interessate.

In particolare il ministero del Lavoro, per acquisire elementi utili alla determinazione del fabbisogno in termini di numeri e di settori, ha avviato le consultazioni con le parti sociali. Nel corso della riunione la presidenza del Consiglio ha sottolineato che sussiste l’esigenza di procedere all’adozione del nuovo decreto nel minor tempo possibile“, ha aggiunto. Sulla stessa lunghezza d’onda, tra l’altro, si è posto anche il ministro al Turismo Massimo Garavaglia che, nei giorni scorsi, ha dichiarato: “Dovremo prendere altri stranieri, altrimenti avremo problemi per la stagione. Mancano in Italia 350 mila lavoratori, qualcosa non funziona”. Parole che sottolineano l’importanza della regolarizzazione, una necessità ormai ovvia anche agli occhi dei leghisti.

