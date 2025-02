Decreto Flussi 2025: prima distribuzione delle quote tra i territori. Ripartite a livello provincale una parte delle quote per lavoro subordinato, stagionale e non

in

Roma, 13 febbraio 2025 – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha effettuato ieri una prima distribuzione tra i territori delle quote del decreto flussi 2025, in modo da consentire il rilascio dei nulla osta al lavoro ai datori da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione.

In particolare, con la nota prot. n. 1054 del 12 febbraio 2025, la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha ripartito a livello provinciale:

-n. 42.835 quote per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici e nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria;

-n. 38.462 quote per Lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero;

Le quote non ancora ripartite restano nella disponibilità del MLPS, che provvederà ad assegnarle sulla base delle richieste pervenute agli Sportelli Unici per l’Immigrazione.

