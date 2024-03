Decreto flussi, 21 marzo click day per colf e badanti: come fare domanda

Roma, 19 marzo 2024 – Mancano pochi giorni al prossimo click day del Decreto Flussi 2024 previsto per il 21 marzo. Con un totale di 151.000 quote di ingresso previste per quest’anno, il governo italiano intende rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, con particolare attenzione a settori vitali come l’assistenza familiare e socio-sanitaria, che include colf e badanti.

Decreto Flussi, prossimo click day 21 marzo

La procedura telematica dei click day del Decreto Flussi è progettata per agevolare il rilascio dei permessi di soggiorno necessari ai datori di lavoro che desiderano assumere lavoratori non comunitari. In particolare, le quote saranno suddivise così: 61.250 per lavoro subordinato non stagionale, 700 per lavoro autonomo e 89.050 per lavoro subordinato stagionale. Tra le priorità di quest’anno, vi è un’enfasi sulle figure professionali di cui c’è maggiore necessità, come gli operatori nell’assistenza familiare. Il secondo click day di marzo, poi, prevede anche opportunità per lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela, così come per apolidi e rifugiati. I datori di lavoro interessati devono soddisfare determinati requisiti finanziari, con un reddito dichiarato non inferiore a un certo valore, anche se alcune eccezioni sono previste per chi è affetto da patologie o disabilità.

Le domande saranno valutate seguendo un criterio cronologico e saranno accettate fino all’esaurimento delle quote disponibili. È stato possibile pre-caricare le istanze di nullaosta dal 29 febbraio scorso, e prima di procedere con la richiesta telematica, i datori di lavoro devono sottoporre una verifica preventiva presso il centro dell’impiego del proprio comune di residenza. Le domande possono essere trasmesse esclusivamente online tramite il portale Servizi Ali, utilizzando Spid o Cie. È prevista, infine, anche un’altra finestra per chi ha già presentato istanze di nullaosta nel 2023 e non è rientrato nelle quote assegnate.

Il 25 marzo, poi, sarà il turno del terzo click day, riservato ai lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Queste opportunità di assunzione rappresentano un importante mezzo per soddisfare le esigenze di forza lavoro, mentre il governo italiano mira a garantire una gestione trasparente e ordinata del processo di assunzione di lavoratori extracomunitari.

