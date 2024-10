Decreto flussi, 55mila posti per lavoratori stagionali: quando fare la precompilazione

Roma, 28 ottobre 2024 – Il Ministero del Turismo ha firmato la circolare sui flussi d’ingresso per lavoratori non comunitari per il 2025, fissando nuove quote di ingresso per soddisfare la crescente domanda del comparto turistico. Nel dettaglio, il Decreto Flussi prevede l’ingresso di 55mila lavoratori stagionali e 37mila per le associazioni di categoria del settore, per un totale di 92mila unità destinate al turismo.

Decreto Flussi, le parole della ministra Santanchè

La fase di precompilazione delle domande per la stagione estiva inizierà il 1° novembre e si chiuderà il 30 novembre 2024, con il click day fissato per il 12 febbraio 2025. Questa prima fase riguarderà il 70% delle quote, mentre la stagione invernale coprirà il restante 30%. Per quest’ultima, la precompilazione è prevista dal 1° al 31 luglio 2025, e il click day si terrà il 1° ottobre 2025. “La nostra priorità è favorire un’immigrazione legale, controllata e qualificata,” ha dichiarato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. La ministra, poi, ha anche sottolineato il ruolo della collaborazione internazionale in questo processo: “Abbiamo inaugurato una scuola di formazione a Hurghada, in Egitto, che contribuirà ad attrarre risorse umane capaci e preparate per il nostro settore turistico.” L’obiettivo, quindi, è rispondere alla richiesta di competenze specializzate che il comparto turistico italiano richiede, anche attraverso collaborazioni con Paesi terzi per preparare lavoratori qualificati.

Il settore turistico, motore cruciale dell’economia italiana, ha visto una forte ripresa negli ultimi anni e la richiesta di personale qualificato è sempre più elevata. La nuova circolare rappresenta una risposta alle esigenze delle imprese, che necessitano di figure professionali per affrontare la domanda crescente. Attraverso la gestione pianificata dei flussi migratori, il Ministero intende supportare il comparto in modo efficace, garantendo allo stesso tempo una maggiore regolamentazione e qualità del lavoro stagionale nel turismo.

