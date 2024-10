Papa Francesco: “L’Italia non fa figli, quindi ha bisogno dei migranti”

Roma, 28 ottobre 2024 – Durante un’udienza con la congregazione degli Scalabriniani, papa Francesco ha affrontato con fermezza il tema dell’accoglienza dei migranti, sottolineando l’importanza della loro integrazione nella società italiana. “L’Italia non fa figli, non fa figli. L’età media è di 46 anni. L’Italia ha bisogno dei migranti e deve accoglierli, accompagnarli, promuoverli e integrarli. Dobbiamo dire questa verità”, ha dichiarato il pontefice, esprimendo una visione chiara su un tema cruciale per il futuro del Paese.

Papa Francesco: “L’Italia ha bisogno dei migranti”

Papa Francesco, figlio di migranti italiani emigrati in Argentina, ha definito i migranti come “maestri di speranza“, ricordando l’esperienza migratoria della propria famiglia e il valore della speranza e della tenacia che accomuna i migranti di tutte le epoche. “A casa abbiamo sempre vissuto quel senso di andare lì per fare l’America, per progredire”, ha condiviso il Papa. Un’esperienza che considera universale, in cui ogni migrante parte “sperando di trovare altrove il pane quotidiano”, come affermava San Giovanni Battista Scalabrini, il patrono dei migranti.

Il Papa ha richiamato poi l’attenzione sulle sfide demografiche dell’Italia, dove il tasso di natalità è ai minimi storici e l’età media continua a salire. Con una popolazione sempre più anziana, la capacità di crescita del Paese rischia di essere compromessa. Secondo Francesco, la risposta a questa crisi passa anche dall’inclusione dei migranti, che possono contribuire con il loro lavoro, la loro cultura e le loro competenze a costruire un’Italia più prospera e solidale. L’accorato appello del pontefice, che sottolinea la necessità di vedere l’immigrazione come una risorsa e non come una minaccia, si inserisce quindi in una linea di pensiero che lo ha reso una figura di riferimento globale per la difesa dei diritti umani. Per papa Francesco, accogliere i migranti significa offrire loro un’opportunità di futuro e al contempo rispondere a un’esigenza concreta dell’Italia, che non può permettersi di ignorare l’importanza dell’integrazione per il proprio sviluppo.

Il discorso del Papa agli Scalabriniani rappresenta un invito a riflettere sulla realtà dell’immigrazione come fenomeno necessario e inevitabile, che va affrontato con politiche inclusive e solidali.

