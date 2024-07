Decreto Flussi. De Luca: “Riformare il meccanismo del click day per rispondere alle esigenze del mondo produttivo”

Roma, 17 luglio 2024 – Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, ha sollevato importanti critiche al meccanismo del click day, utilizzato per l’assegnazione delle quote di ingresso per i lavoratori extracomunitari in Italia. In un’intervista rilasciata ad Adnkronos/Labitalia, De Luca ha evidenziato come l’attuale sistema non risponda adeguatamente alle esigenze del mercato del lavoro italiano, causando una crescente insoddisfazione tra le imprese che necessitano di manodopera straniera.

Secondo De Luca, il click day consente solo a un numero limitato di lavoratori extracomunitari di entrare in Italia, lasciando molte richieste delle imprese insoddisfatte. “È necessario individuare un metodo diverso da quello delle quote per portare nel nostro Paese più forza lavoro regolare, garantendo al tempo stesso un circuito che sia flessibile e virtuoso,” ha dichiarato De Luca.

Un’altra criticità evidenziata dal presidente riguarda il digital divide presente in Italia, che rende il sistema del click day inaccessibile per molti imprenditori, soprattutto quelli delle piccole e piccolissime imprese. “Il sistema del click day non è accessibile da tutti gli imprenditori allo stesso modo, a causa delle criticità legate al digital divide che persiste nel nostro Paese. Un limite sul quale occorre intervenire per evitare disservizi di natura tecnologica, ma soprattutto situazioni che creino incertezze, difficoltà operative ed economiche negli operatori,” ha aggiunto De Luca.

L’alta domanda di manodopera in specifici settori, combinata con le limitazioni del click day, porta inoltre a una non soddisfacente corrispondenza tra l’offerta di lavoro e le esigenze del mercato. De Luca ha sottolineato la necessità di evitare l’arrivo di lavoratori stranieri attraverso canali irregolari, che spesso sfociano in situazioni di sfruttamento. “Bisogna creare un sistema privo di ‘imbuti’ burocratici,” ha concluso.

Le parole di De Luca evidenziano un bisogno urgente di riformare il sistema attuale, rendendolo più efficiente e accessibile per le imprese italiane. Un nuovo approccio potrebbe non solo soddisfare meglio le esigenze del mercato del lavoro, ma anche garantire un maggiore controllo e regolamentazione dei flussi migratori, riducendo il rischio di sfruttamento dei lavoratori stranieri.

Le critiche al click day e la richiesta di una riforma del sistema sono destinate a suscitare un ampio dibattito tra le istituzioni e gli attori del mondo produttivo, in un momento in cui la domanda di manodopera straniera è in costante crescita.