Decreto flussi: il testo in Gazzetta Ufficiale. Domande al via dal 27 gennaio

Roma, 18 gennaio 2022 – Come previsto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, il DPCM del 21 dicembre 2021 con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.

Il Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 69.700 unità, 42.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Sul sito internet del Ministero dell’interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it è già possibile preparare le domande, mentre per l’invio si dovranno attendere i “click day” previsti dal decreto. In particolare:

-le domande per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e conversioni, potranno essere inviate dalle ore 9.00 del 27 gennaio 2022

-le domande per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, le domande potranno essere inviate dalle ore 9.00 del 1° febbraio 2022

Le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate in base all’ordine cronologico di presentazione.