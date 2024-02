DIMMI-Diari Multimediali Migranti: un concorso per valorizzare le storie di migrazione

in

Roma, 13 febbraio 2024 – Se hai una storia personale o famigliare legata al fenomeno migratorio nell’area mediterranea e desideri condividerla, il concorso DIMMI International – ITHACA Diary Contest è l’opportunità perfetta. Organizzato in collaborazione con il progetto europeo Horizon 2020 ITHACA, l’iniziativa mira a raccogliere e valorizzare le storie dei migranti, promuovendo un dialogo interculturale e contrastando gli stereotipi diffusi.

Migranti, come partecipare al concorso

Il concorso, che accetta racconti in forma scritta, audio, video e altre modalità visive come fotografie e disegni, è aperto a tutti coloro che vivono nell’area mediterranea e desiderano condividere la propria esperienza migratoria. L’obiettivo è selezionare le storie dei migranti ritenute più significative e trasmetterle al pubblico del Premio Pieve Saverio Tutino 2024.

DIMMI, nato nel 2012, ha raccolto nel corso degli anni oltre 500 narrazioni di migrazione, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema cruciale. Il concorso offre l’opportunità di far sentire la propria voce e di contribuire a una narrazione alternativa delle migrazioni. Privilegiando, così, il punto di vista dei protagonisti. Il progetto europeo ITHACA, avviato nel 2021, invece, si propone di raccogliere, analizzare e rendere accessibili narrazioni sulle migrazioni nell’area mediterranea. Anche qui, l’obiettivo è quello di costruire un archivio digitale consultabile da ricercatori, professionisti e decisori politici. Le attività di ricerca sono supportate da una commissione di lettura a Cosenza e da collaborazioni con associazioni locali.

Partecipare è semplice: invia il tuo racconto entro il 31 marzo, fornendo una traduzione in italiano per storie raccontate in lingua straniera. Maggiori informazioni e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito web dedicato al concorso DIMMI International – ITHACA Diary Contest.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia